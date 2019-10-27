Геймеры возненавидели Call of Duty: Modern Warfare. Они заметили «пропаганду» и неуважение к России

25 октября вышла игра Call of Duty: Modern Warfare, но при всей любви к шутеру пользователи начали занижать оценки. Основные причины этого, по словам самих геймеров, — «русофобия» и «пропаганда».

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Профессиональные критики оценили игру на 86 из 100 на сайте Metacritic. Игровые журналы написали много хорошего про продукт, отметив его особенное преимущество — направленность на более взрослую аудиторию. Специалисты называли игру «лучшим обновление франшизы» и «одной из лучших установок на сегодняшний день».

Однако пользователи, в том числе русскоговорящие, сложили совсем иное мнение о продукте компании Activision.

«Пропагандисты, моральные уроды, никакого уважение к России и к нашей истории, лишь тупорылая попытка доказать всем и вся, что Америка самая лучшая и самая святая. Пластик, фальш, фу», — написал пользователь под ником nothehigh.

«Я всегда пытаюсь объективно оценить креативность разработчиков во всех играх, включая эту. Но то, что я увидел, меня удивило. Дело не только в том, что я русский, но и в бессмысленной попытке показать, что вся нация — террористы. Это не игра, а политическая пропаганда, которая, к сожалению, повлияет на человеческое восприятие», — поделился юзер Mambei.

«Снова злые русские? Придумайте уже что-нибудь новое! Вы постоянно говорите о толерантности, что все нации равны между собой, и в то же время ненавидите русских. Выглядит так, будто если ты русский, значит, ты точно плохой», — отметил геймер под именем Boroda134.

«Русофобия, пропаганда. Никакой обещанной серой морали, лишь выставление русских бессмысленными тварями. Игра не достойна внимания. Activision продажная», — посчитал пользователь с ником Ky6a.

В разделе отзывов от игроков на сайте Metacritic очень много комментариев, а негативных почти в два раза больше позитивных. На момент написания текста продукт одобрили 566 человек, а осудили — 926.

Вокруг новой части Call of Duty скандал разгорелся намного раньше — сначала игроки заметили, что в русской версии шутера разработчики «перекрасили» Белые каски в зеленые. Кроме того, часто «русских бойцов» в игре называют «людьми Баркова» (это местный злодей из русской армии).

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Известные блогеры должны были участвовать в продвижении Call of Duty: Modern Warfare, однако популярный обзорщик Илья Мэддисон отказался. Сначала он планировал выйти в эфир 25 октября, чтобы начать проходить видеоигру, но потом написал в Twitter патриотичное сообщение о том, что не будет играть в «откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны — это террористы».

В промоакциях отказался участвовать и стример Артур BlackSilverUFA. О причинах такого решения он не сказал.

Чуть позже студия Activision свернула все рекламные кампании в России. Вероятно, это связано со стрельбой в Забайкалье, где один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам. По последним данным, погибли два офицера и шесть солдат. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.