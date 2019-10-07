В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл в ягодах. Год назад их находили в клубнике и других фруктах по всей стране. Позднее задержали 50-летнюю сотрудницу клубничной фермы, мстившую своему работодателю. Но, похоже, у «продуктовой террористки» появились последователи.

6 октября жительница Мельбурна Хлоя Шоу обнаружила швейную иглу в виноградине. Ягоды женщина купила в местном супермаркете Aldi.

«Виноград я купила сегодня в Aldi на Кэролайн Спрингс. Пожалуйста, проверяйте виноград перед едой, особенно если вы даете его своим детям! Я предупредила магазин и полицию», — написала она.

Очередную упаковку клубники с иглами внутри обнаружили в Новой Зеландии Подробнее

Представители местной полиции сообщили австралийскому изданию News.com.au о начавшемся из-за этого случая расследовании. «Напоминаем, что любой человек, уличенный в загрязнении пищевых продуктов, может быть обвинен в серьезном преступлении и получить до 10 лет тюрьмы и серьезный штраф», — добавили полицейские.

25 августа другая жительница Мельбурна, Скай Чапмен, попала в больницу прямо с праздника в честь ее 30-летия. Женщина откусила кусочек клубники в шоколаде, внутри которой также находилась иголка. К счастью, женщина не пострадала и утром ее выписали. Опасное лакомство приобрели в супермаркете Fairfield. А уже 22 сентября в полицию поступила аналогичная жалоба на иглы в клубнике из магазина Eltem.

«Продуктовый терроризм»

В 2018 году Австралии арестовали 50-летнюю работницу клубничной фермы в Квинсленде. Уроженка Вьетнама Ми Ут Чинь засовывала иглы в ягоды, чтобы отомстить и разорить работодателя. Однако полиция так и не узнала, что вызвало ее ярость. Сейчас «продуктовая террористка» ждет приговора суда.

Женщина занималась этим три дня, а потом у нее появились подражатели. Одним из них стал подросток. Именно этим объясняется, что иглы находили не только в клубнике брендов Berry Obsession и Berry Licious, но и в других марках, а также в бананах, грушах, манго и яблоках. Детектив Джон Уэкер из Управления по борьбе с преступностью Квинсленда рассказывал, что полиция получила около 230 заявлений о таких находках. В частности, иглы были в клубнике 68 различных марок.

Напуганные люди боялись покупать ягоды, и супермаркетам пришлось убирать их с прилавков. Оптовые цены просели на 50-60%, производители уничтожали урожай и несли многомиллионные убытки.

Премьер министр страны Скотт Моррисон сравнивал «продуктовый терроризм» с хранением детской порнографии. А власти страны увеличили срок наказания за порчу продуктов с 10 до 15 лет лишения свободы. Однако, по всей видимости, ужесточение ответственности последователей Ми Ут Чинь не напугало.

Дурной пример заразителен

Психолог Андрей Зберовский сообщил «360», что в обществе есть те, в ком сильна ненависть ко всем окружающим или к конкретным людям. Они лишены самокритики, и если у них возникают сложности, они ищут проблему не в себе, а в других. Поэтому считают, что есть кто-то, кто мешает им жить, и вредят им, не считаясь ни с какими рисками.

Супермаркеты Австралии прекратили продавать иглы из‐за «острых фруктов» Подробнее

«Люди готовы идти на совершенно несопоставимое воздаяние. У них в голове доминирует принцип „чем хуже — тем лучше“. Они готовы к тому, чтобы страдали другие. Говорят: „Я ни в чем не виноват и страдаю, пусть и другие ни в чем не виноватые страдают. Они же такие же, как я, а чем я хуже других?“» — добавил психолог.

Вместо того, чтобы исправить какие-то свои недостатки, пояснил Зберовский, люди, подобные Ми Ут Чинь, готовы «уничтожить весь мир» за его несовершенство. Если же, как это произошло с последователями вьетнамки, они получают растиражированный в СМИ пример для подражания, к стремлению отомстить добавляется жажда славы. Дурной пример, сказал психолог, заразителен. Что, к слову, произошло и в нашумевшей истории с рассылкой муки и прочих белых порошков в госучреждения США.