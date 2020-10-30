Французов посадили на домашний карантин. Из-за этого пробки были как в фильме-катастрофе

Карантин во Франции начался с массового побега парижан в провинцию. Это вызывало пробки протяженностью около 700 километров на всех шоссе в окрестностях столицы. Помимо этого, люди вновь выстроились в огромные очереди в магазины и парикмахерские, чтобы успеть все сделать до тотального локдауна.

В четверг во Франции начался второй общенациональный карантин. Он продлится до первого декабря.

Как сообщает Le Figaro, к концу четверга пробки в Париже и его окрестностях достигли 700 километров. Предполагается, что такой транспортный коллапс возник по двум причинам. Одни французы спешили покинуть город, чтобы провести изоляцию в провинции. Другим, наоборот, пришлось раньше времени возвращаться из отпусков, которые были приурочены к осенним школьным каникулам, заканчивающимся 1 ноября.

К тому же в окрестностях Парижа было отмечено несколько аварий и поломок, что привело к замедлению движения транспорта.

The Guardian пишет, что предыдущий рекорд по протяженности пробок был на 200 километров меньше. Тогда пробка составила 525 километров, а произошло это в конце праздника Всех святых в 2019 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в первые дни проверка соблюдения локдауна будет более снисходительной, чтобы все могли вернуться из отпусков и подготовиться к изоляции.

Очереди в магазины

В условиях карантина людям будет разрешено покидать свои дома только для жизненно важных целей: покупка продуктов питания, поездка на работу, а также по медицинским или неотложным семейным причинам. При проведении похорон будут допускаться только 30 человек, а на свадьбах — шесть. За нарушение правил грозит штраф в размере 135 евро (12,5 тысячи рублей).

Гулять на свежем воздухе можно будет в течение одного часа в день в пределах одного километра от дома. Школы останутся открытыми, но дети от шести лет должны будут носить маски.

Главная цель карантина — сократить количество зараженных в день с 40 тысяч до пяти тысяч человек.

Бары, магазины и рестораны снова полностью закрываются. Правительство призывает предприятия по возможности отправить всех на удаленную работу.

Перед началом локдауна все магазины были заполнены людьми, спешащими сделать последние покупки. А некоторые предпочли в последнюю минуту пойти в парикмахерскую.

Высоким спросом пользовались такие предметы первой необходимости, как паста и туалетная бумага, а также чернила для принтеров и электроника для работы из дома. Во многих магазинах спортивных товаров было невозможно найти коврики для йоги, пишет Daily Mail.

«Я накапливаю запасы, так как мы не знаем, когда это закончится», — сказала Катрин Дебопюи, делая покупки в магазине электроники в центре Парижа.

Тревожная обстановка

За последние сутки также произошел сильный прирост среди заболевших. Если в среду было зарегистрировано 36 437 случаев, то в четверг — 47637. Рекордный максимум был в воскресенье — 52 010 зараженных.

Несмотря на такую статистику, несколько сотен жителей вышли на улицы Парижа в знак протеста против нового общенационального карантина. В основном это были молодые люди в желтых жилетах. Они проходили мимо пробок, призывая водителей и прохожих присоединиться к ним. Некоторые их поддерживали, другие не обращали внимания. Часть из протестующих воспользовалась этим как поводом заняться грабежом. Один из недовольных бросил стул в витрину закрытого кафе.

Живущая в Лионе Зоя рассказала «360», что обстановка в стране крайне тревожная. Часть людей ужасно недовольна карантином и раздумывает о походе на забастовки. Однако большинство понимает острую необходимость оставаться дома.

«К тому же люди напуганы недавними событиями и стараются не высовываться лишний раз», — отметила девушка.

Она также говорит, что улицы города пока нельзя назвать опустевшими, поскольку дети продолжают ходить в школу, а некоторые люди ездят на работу. Заводы и фабрики продолжают функционировать, транспорт циркулирует.

«В последний день перед карантином действительно были ужасные очереди в магазины одежды и прочее. И да, люди массово уезжают за город», — подтвердила Зоя.

При этом пока рано говорить о том, как именно проходит локдаун в стране. Люди еще особо ничего не поняли и просто привыкают к новым условиям.