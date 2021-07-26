Фильм еще одного ученика Александра Сокурова заметили за границей. В чем их секрет?

Фильм «Мама, я дома» российского режиссера и ученика Александра Сокурова Владимира Битокова включили в программу Венецианского кинофестиваля. Такие успехи — заслуга учителя. До этого другой его ученик Кантемир Балагов проявил себя в Каннах. Об этом «360» рассказал киновед, кинокритик Александр Шпагин.

«Сокуров вообще совершил такой духовный подвиг, когда он поехал в регион, который живет по личностным, по родовым законам традиции, обряда, то есть в Чечню. И подтянул, получается, весь окружающий регион. Создал из них школу, из которой вышли совершенно замечательные люди», — сказал эксперт.

Он отметил, что достаточно было интервью Юрия Дудя с Кантемиром Балаговым, уже знаменитым режиссером, и Владимиром Битоковым.

«Сокуров стал воспитывать новое поколение кавказских людей, которые ориентированы на западные — и российские в том числе — ценности духовные», — пояснил собеседник «360».

Он с сожалением отметил, что эта акция была разовой, так как на большее денег не хватило. Шпагин предложил выделять больше денег на воспитание новых поколений молодых режиссеров именно в этом регионе.

«И пока ни один из его учеников не сделал ни одной неудачной картины. Есть хуже или лучше, а есть просто блистательные. Например, „Теснота“ и „Дылда“ Балагова. И остальные сделали очень культурные работы, очень тонкие, изящные. Думаю, сделают и еще. И в этом огромная заслуга мастера, я это понимаю», — заявил эксперт.

Я очень рад, если честно. Битоков страдал всегда сильно, что он — не Балагов, что ему не хватает таланта, о чем он честно сказал Дудю. Когда человек так духовно работает над собой, то может стать таким же талантливым. Венеция — не Канны, но тоже очень хорошо Александр Шпагин.

Кинокритик отметил, что у Сокурова примерно 15–20 учеников. Кино, по его словам, — это важнейшее средство и форма взаимодействия с обществом.

«У жителей будет возможность культурного диалога, серьезного культурного диалога между нашими регионами, взаимоотношения которых висят на тонких нитях», — отметил эксперт.

Фильм «Мама, я дома» российского режиссера Владимира Битокова включили в программу Венецианского кинофестиваля. Главные роли в картине сыграли Юрий Борисов и Ксения Раппопорт. Битоков является учеником Сокурова.