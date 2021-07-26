Российский фильм «Мама, я дома» представят на Венецианском кинофестивале

Фильм «Мама, я дома» российского режиссера Владимира Битокова включили в программу Венецианского кинофестиваля. Главные роли в картине сыграли Юрий Борисов и Ксения Раппопорт.

Битоков является учеников Александра Сокурова. Он выучился в его «Мастерской режиссеров кино и телевидения» в Кабардино-Балкарском госуниверситете. В 2018 году фильм Битокова «Глубокие реки» получил премию «Кинотавра» за лучший дебют.

Картину «Мама, я дома» включили в новую программу фестиваля «Горизонты экстра».

Съемки фильма завершились летом 2020 года. По сюжету, у женщины — водителя автобуса Тони, проживающей в поселке под Нальчиком, на войне в Сирии погибает единственный сын. Мать отказываться поверить в то, что ее сына больше нет, пока ей не покажут тело. Женщина пытается добиться расследования трагедии, но местные власти препятствуют этому. А потом вдруг к ней домой приходит солдат, который говорит, что он и есть ее сын.

Ранее не фестивале в Нью-Йорке получил приз российский сериал «Коса», снятый режиссером Игорем Волошиным.