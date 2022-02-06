«Фигня, и муссировать даже не стоит». Почему Норвегия не подаст протест из-за брошенной палки Большунова

Сообщения в СМИ о том, что Норвегия могла опротестовать золотую медаль российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, не имеют под собой оснований. Об этом «360» рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов.

Он отметил, что Большунов не специально швырнул палку в бокс с лыжами норвежца Йоханнеса Клебо при смене лыж.

«Норвегия очень уважает лыжников, они порядочные люди, сомневаюсь, что действительно был протест. Это такая фигня, и муссировать ее не стоит!» — заявил лыжник.

По мнению Зимятова, отрыв Большунова от конкурентов был слишком велик, чтобы всерьез считать брошенную палку основанием для протеста.

«Я, как лыжник, считаю это глупостью. Нормальному спортсмену брошенная палка не должна мешать, это полная чушь», — заявил Зимятов.

Противостояние, ставшее почти легендарным

Между тем в заголовках СМИ рядом с фамилией Большунова слово протест появляется далеко не в первый раз.

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе в марте 2021-го замес на финише произошел в марафоне на 50 километров с общего старта.

В финишный створ выскочили сразу три лыжника: Большунов, Клебо и его соотечественник Эмиль Иверсен. Россиянин шел по своей лыжне на первом месте, но его палка попала в лыжу Клебо и переломилась пополам.

Оставшись в каком-то смысле «одноруким», Большунов начал терять скорость, позволив вырваться вперед Клебо, а затем пропустил перед собой и Иверсена.

После пересечения финишной отметки россиянин в сердцах швырнул обломок палки, а Россия незамедлительно подала протест на действия Клебо. Офицеры Международной федерации лыжного спорта рассмотрели эпизод на повторах и аннулировали результат Клебо.

Судьи не всегда благосклонны к россиянам

Не менее резонансный скандал случился летом 2021 года на Олимпиаде в Токио, во время самого миролюбивого вида спорта в мире — художественной гимнастики.

Россиянка Дина Аверина без помарок выполнила свою программу с мячом, но судьи поставили ей всего 18.600 баллов за сложность.

Российская сторона потратила 300 долларов на протест (да, он платный!), но судьи остались непреклонны и позволили представительнице Израиля Лииной Ашрам стать олимпийской чемпионкой по сумме всех программ, а россиянке пришлось довольствоваться вторым местом.