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    06 февраля 2022, 12:28

    Норвегия оспорит золото Большунова. Он неудачно бросил лыжную палку

    Радиостанция «Маяк»: Норвегия обжалует золото Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

    Максим Зинкин

    Оспорить золотую медаль российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде попытается сборная Норвегии. Как сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк», норвежцев не устроило, что при смене лыж россиянин бросил палку в зону экипировки Йоханнеса Клебо.

    Отметим, что Клебо пришел к финишу 40-м с отставанием от Большунова более чем в девять минут.

    Большунов завоевал первое золото для сборной России на пекинской Олимпиаде. Серебро взял его соотечественник Денис Спицов, бронза у финского спортсмена Ийво Нисканена.

    Всего в активе российской команды четыре медали: одно золото, два серебра и одна бронза. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.