Норвегия оспорит золото Большунова. Он неудачно бросил лыжную палку

Оспорить золотую медаль российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде попытается сборная Норвегии. Как сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк», норвежцев не устроило, что при смене лыж россиянин бросил палку в зону экипировки Йоханнеса Клебо.

Отметим, что Клебо пришел к финишу 40-м с отставанием от Большунова более чем в девять минут.

Большунов завоевал первое золото для сборной России на пекинской Олимпиаде. Серебро взял его соотечественник Денис Спицов, бронза у финского спортсмена Ийво Нисканена.

Всего в активе российской команды четыре медали: одно золото, два серебра и одна бронза. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.