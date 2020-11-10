Герой для людей, враг для начальства? СМИ написали о недовольстве прославившимся фельдшером из Хакасии

Фельдшер из Хакасии Полина Панина, которая в слезах умоляла врачей взять 90-летнюю пенсионерку с подозрением на коронавирус в ковид-больницу, впервые заговорила о произошедшей ситуации. У нее даже появились фанаты. Но местные СМИ пишут, что в Минздраве поведение Паниной якобы не оценили.

На своей странице в Instagram Панина рассказала о тяжело проведенных последних двух днях. По ее словам, она привыкла полностью отдаваться работе, как и ее коллеги, но «жизнь заставила широко открыть глаза».

«Я привыкла полностью отдаваться своей работе, как и многие уважаемые коллеги, которые в эти тяжелые дни пашут не поднимая головы. Но жизнь заставила меня широко открыть глаза на малоприятную реальность», — написала Панина.

Панина поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также призвала понять ее эмоции во время визита в ковидное отделение кожно-венерологического диспансера в Абакане. Там фельдшер в слезах уговаривала врачей выделить 90-летней женщине койку, но они отказывались. Уже потом исполняющая обязанности руководителя пресс-службы главы правительства республики Яна Метельская сказала «360», что пенсионерку не приняли сразу, потому что у нее не было результатов теста на COVID-19.

«Мне было невыносимо видеть, как дочь этой пожилой женщины на коленях просит врачей положить маму в больницу. Страшно, когда человек пережил войну и в 90 лет в двадцать первом веке оказывается на краю гибели в такой чудовищной ситуации из-за чьей-то неорганизованности и равнодушия», — поделилась Панина.

В комментариях под постом у Паниной появились фанаты.

Источник фото: Instagram

Почти все комментарии под постом Паниной хвалебные, пользователи желали девушке сил, терпения, благодарили за отношение к работе и людям. Некоторые юзеры посчитали, что ее реакция на произошедшее в абаканской больнице — единственный способ «искоренить бардак в Хакасии».

Псевдоскандальная планерка

В то же время хакасские СМИ сообщили, что фельдшеров якобы пугали во время планерки. Во вторник прошла встреча с участием медиков абаканской скорой помощи. На мероприятие приехал министр здравоохранения региона Виктор Шевченко, сказала Анна Исакова, старшая сестра фельдшера Паниной, и якобы осуждал медиков.

«Были произнесены такие слова, что таких фельдшеров, как Иван, Полина, тех, кто пошел против и кто решил огласить проблему с нехваткой койко-мест, что таких людей на фронте расстреляли бы!» — сказала Исакова.

Исакова отметила, что во время встречи якобы звучали такие слова, как «провокаторы», «показуха», «дискредитируете власть».

Сайт 19.rus со ссылкой на Марию Брейду — еще одного фельдшера абаканской скорой, которая присутствовала на планерке, — сообщил, что на встрече никто медикам не угрожал. По ее словам, на мероприятии обсуждали действия фельдшеров в плане работы, однако никаких криков и угроз санкциями не было.

«Ничего подобного не было! Министр просил проявить терпение, держать себя в руках. Но на личности не переходил ни на какие, никого не упрекал. Извините, это уже перебор, не знаю, кто там что написал. А еще говорил, что никаких гонений не будет, что типа обвиняют, что будут преследовать тех, кто выступал, кто в интернете выложили ролики — ничего подобного», — сказала Брейда.

Еще один фельдшер, Владимир Гребенюк, тоже присутствовал на планерке и сказал журналистам, что встреча прошла в обычном режиме, а министр рассказывал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. В том числе он говорил об открытии дополнительных коек.

На вопрос, говорил ли что-то министр о коллегах Гребенюка, фельдшер ответил, что на это не было даже намека.

«[Министр сказал,] что с такой ситуацией, с которой мы сейчас столкнулись, ее не было ни в советские времена, ни вот сейчас, в современной России, что такая ситуация, из ряда вон выходящая по количеству больных, она зашкаливает», — поделился фельдшер.