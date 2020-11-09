Для 90-летней женщины не нашлось места в больнице Абакана. Власти заявили, что дома ей будет лучше

Фельдшер скорой помощи в Хакасии сорвался на врачей республиканской больницы после того, как они отказались принимать 90-летнюю женщину с подозрением на коронавирус. Медики утверждали, что коек в госпитале нет и класть еще одного человека некуда. Но потом правительство региона скорректировало информацию.

Случай в Абакане

На YouTube появилось несколько роликов из одной больницы в Абакане. Туда привезли 90-летнюю женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако, судя по видео, выделять койку пенсионерке не собирались, потому что свободной просто нет.

Из-за информации об отсутствии места истерика началась у двух человек: дочери пенсионерки и фельдшера скорой помощи. Обе женщины уговаривали медиков выделить койку.

В одном ролике дочь пациентки просит врача найти хотя бы одну койку, на что он отвечает: «У нас нет коечки, нет, чтобы мы ее госпитализировали». Причем рядом с родственницей стоит женщина-фельдшер скорой, которая привезла ее в больницу. Она недовольно говорит, что привозила в эту больницу уже многих людей и постоянно им отказывают в размещении.

В следующем видео с врачами разговаривает уже не дочь пенсионерки, а женщина-фельдшер. Она в слезах заявляет, что не повезет пациентку «умирать домой».

«90 лет человеку! Человек войну пережил! Вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять взять пациента?! Это не моя мать, это не моя бабушка! Вы что творите? Ей ночью плохо будет, я что буду делать?» — говорит медик.

«360» связался с пресс-службой правительства Хакасии, чтобы прояснить ситуацию. Во время первого звонка исполняющая обязанности руководителя пресс-службы главы и правительства республики Яна Метельская сказала, что «пациентка уже госпитализирована в республиканскую больницу». Однако позже в пресс-службе дали другую информацию.

Для женщины 90-летней зарезервировано место в ковидном отделении кожно-венерологического диспансера нашего, там развернуты койки. Самочувствие у женщины хорошее, у нее КТ-1 — это незначительное поражение Яна Метельская.

По словам Метельской, когда пенсионерка приехала в больницу, у нее не было результатов теста на коронавирус. В госпитале его взяли, он будет готов во вторник. Собеседница «360» пояснила, что женщину не кладут в стационар, потому что не знают, есть у нее COVID-19 или нет.

«Если нет коронавируса, для нее будет опасно лежать в отделении. Врачи сейчас сберегают ее. А если тест завтра покажет корону, тогда ее кладут в отделение», — добавила Метельская, отметив, что у родственников нет никаких претензий к сотрудникам больницы.

Обращение к президенту

Сотрудники скорой помощи Хакасии записали обращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. В нем медики заявили, что ситуация в республике сложная, мест в больницах нет, а заболевших врачей отправляют лечиться домой.

По словам медработников, в аптеках нет лекарств и антибиотиков, а те, что имеются, стоят в пять-шесть раз дороже, чем раньше. Например, парацетамол до пандемии можно было купить за 15 рублей, а теперь он стоит 78.

«Мы стоим с больными в очередях по 6-10 часов, некоторые просто тяжелые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту. У меня просто нет слов», — сказал водитель Абаканской клинической станции скорой медицинской помощи.

С начала пандемии в Хакасии умерли 84 человека. Только 14 из них — на прошлой неделе.

В воскресенье Минздрав России направил в Хакасию группу специалистов министерства, Росздравнадзора и других подведомственных учреждений ведомства. Они проверят, как в республике оказывают медицинскую помощь населению, а также сами приступят к работе с пациентами.