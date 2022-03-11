Машина тревожности. Украинскую фабрику фейков разоблачили

На Украине активно работает фабрика фейков. Их распространяют в соцсетях, через контекстную рекламу и даже создают дубликаты сайтов российских СМИ, где публикуют ложные статьи, чтобы посеять панику. Работают и на зарубежную прессу — помогают продвигать самые русофобские материалы. Эти же люди массово призывают россиян выходить на митинги, а иностранцев — требовать от своих властей еще более жестких санкций и закрытия неба над Украиной.

Фабрика фейков

В Telegram активно работают антироссийские «фабрики фейков» — группы людей создают и распространяют лживые материалы о спецоперации на Украине и ситуации в России. В соцсети появились чаты, в которых раздавали карты с деньгами. На эти средства исполнители должны продвигать фейки в Facebook, Instagram и TikTok. Для каждой площадки определен свой список тем, которые заходят лучше всего.

Россиянам активно врут о якобы пустых банкоматах, потерях российской армии, мародерстве и ударах российских войск по мирным объектам на Украине.

После того как рублевые рекламные кабинеты в иностранных соцсетях отключили, основное продвижение перешло в сервис рекламы Google Ads, а также российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.

Координируют действия создателей и распространителей фейков специальные модераторы. Они в режиме реального времени собирают в отдельном документе «подходящие по тону» статьи из российских и зарубежных СМИ.

Главный критерий — тревожность, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и заставить иностранцев еще более негативно воспринимать все, что связано с нашей страной.

Разжигание русофобии

Сами фейки создают участники чатов «Крео», а затем делятся ими, чтобы другие могли распространять. В каждом чате от тысячи до пяти с лишним тысяч подписчиков. Есть также архив фейков — все в том же Telegram.

«Креативщики», работающие на модераторов, делают картинки под форматы различных соцсетей и Google Ads, а также видеоролики и аудиосообщения на трех языках — русском, украинском и английском. Некоторые дублируются и на другие языки, включая белорусский.

Иностранцам показывают фейки о спецоперации, военнопленных, а также рассказывают о якобы высокой угрозе ядерной атаки со стороны России и уже наступающих последствиях разрушенной атомной инфраструктуры Украины. Активно продвигают и реальные публикации зарубежных СМИ с такой тематикой.

Многие фейковые картинки и видео направлены на то, чтобы люди по всему миру требовали закрыть небо над Украиной, а также ввести еще более жесткие санкции против России. Авторы фейков в своих «креативах» стараются разжечь русофобию у будущего зрителя и убедить его в том, что Россия якобы хочет захватить Европу.

Психологическая атака

На картинках и видео, направленных на россиян, рассказывают про якобы скорый крах экономики страны, распространяют фейки о действиях российской армии во время спецоперации, обращаются к матерям солдат и офицеров, а также давят на якобы начинающийся дефицит продуктов в магазинах.

Отдельный сегмент фейков составляют картинки и видео, призывающие россиян выходить на митинги.

Также россиян активно пытаются обмануть с помощью дубликатов сайтов известных СМИ. Фейкоделы создают точные копии страниц РИА «Новости», РБК, «Вестей», Lenta.ru и других изданий, которым доверяют люди. Но на привычном с виду сайте публикуют фейковые статьи с кричащими и пугающими заголовками.

В адресной строке таких поддельных сайтов стоит russiansmi.net, а за ним идет домен настоящего сайта, дизайн которого полностью копируется.

Узнать такие фейки довольно просто. На них всегда кричащие заголовки, эпатажные обложки, экспрессивная лексика. И очевидный посыл, который должен посеять панику среди россиян.