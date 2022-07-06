Фейк: фотосессия «россиянки» с прахом военного, погибшего на Украине

В Сети распространяют фейковые фотографии, на которых якобы россиянка в свадебном платье держит урну с прахом мужа, погибшего в зоне специальной военной операции. «360» рассказывает реальную историю этих снимков и изображенной на них девушки для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В Telegram-каналах появилась информация о фотосессии якобы россиянки с прахом мужа в вазе с буквой Z. Сообщается, что супруг героини снимков якобы погиб в зоне спецоперации на Украине.

Правда

На снимке девушка в свадебном платье в лепестках роз действительно держит в руках урну с большой буквой Z. Это реальные кадры, но сделаны они были четыре года назад и совсем не в России — на это намекает даже фон фотографий, где хорошо просматриваются кактусы выше человеческого роста и в целом не характерный для России пейзаж.

На самом деле фотографии сделаны еще в 2018 году в США, штат Аризона. Невеста на снимках — Дебби Герлак (Debbie Gerlach). Ее жених Рэнди Циммерман (Randy Zimmerman) разбился в ДТП на мотоцикле за полгода до их свадьбы.

В день, на который было назначено торжество, Дебби Герлак провела фотосессию в свадебном платье. Ее возлюбленного прифотошопили на снимки, придав ему вид призрака.

На некоторых фотографиях девушка действительно держит урну с прахом, на нее нанесена буква Z — первая буква фамилии жениха. Также там есть и полное имя погибшего, и его годы жизни, но кадр с урной вблизи авторы фейков не распространяют.

Подлинность аккаунта Дебби Герлак на Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной корпорации Меtа, признанной в России экстремистской организацией), где фотографии опубликованы еще в 2018 году, не вызывает сомнений. Девушка зарегистрирована в соцсети с 2008 года и продолжает вести свою личную страницу.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360»стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.