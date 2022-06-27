«360» стал фактчекером первой антифейк-платформы «Лапша»

Канал «360» присоединился к противодействию фейкам и стал фактчекером платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». Эксперты «360» совместно с другими крупными изданиями и организациями будут проверять достоверность сообщений, выявляемых аналитиками «Диалога» и присылаемых в чат-боты платформы.

После того как «Лапша» фиксирует фейк, вся информация передается партнерам-фактчекерам. Независимые специалисты «360» проверяют ключевые утверждения из сообщения на достоверность. Для этого они обращаются к источникам: экспертам, официальным документам, научным исследованиям. Обычно проверка занимает не более суток, но в сложных случаях может потребоваться больше времени. После этого пользователь получает ответ с разбором и ссылками на источники.

Платформа «Лапша» содержит информационный ресурс (сайт), ️функцию отправки информации на проверку в чат-бот (ВК, Telegram, Viber), ️группы во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», ️медиамониторинг, ️партнерство с интернет-площадками в рамках Меморандума о противодействии фейкам, фактчекинг, ️базу фейков и ️образовательный контент по цифровой грамотности.

«Лапша» — проект центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», участника Меморандума о противодействии фейкам, который вступил в силу в октябре 2021 года. Кроме «Диалога», документ подписали крупнейшие российские интернет-площадки, СМИ и экспертные организации. Вместе они выявляют, проверяют и маркируют фейки в Сети.

«Диалог» сообщил о запуске первой антифейк-платформы «Лапша» на сессии Петербургского международного экономического форума «Fake news в эпоху глобализации» 16 июня.