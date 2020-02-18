«Фашистов победили, победим и эту тварь». Малышева и Ургант спели песню-памятку о коронавирусе

Елена Малышева стала участницей «Вечернего Урганта». Тема была о китайском коронавирусе, а гостья наглядно показала, как он распространяется. Предметами демонстрации стали люди, матрасы и текст песни о победе над фашистами.

В гости к Ивану Урганту пришла главный телевизионный врач России Елена Малышева — ведущая передачи «Жить здорово». Цель ее визита — провести, как она сказала, «ряд экспериментов», предназначенных для изучения «внутреннего мира» Ивана Урганта. Ну и, соответственно, всех россиян.

Так как тема коронавируса нетленная, а Малышева врач, то разговор оперативно перешел к обсуждению китайской болячки. Гостья напомнила зрителям, что коронавирус происходит от слова «корона», но самое важное — понять, как протекает распространение заболевания. В этом начинании Малышевой помог второй ведущий Дмитрий Хрусталев, люди с матрасами и еще кое-что.

Малышева рассказала, что суть коронавируса в принципе домино — один человек заболел, остальные из-за него тоже подхватили недуг. Но в России, по словам ведущей, такого нет, потому что санитарные службы работают активно.

После демонстрации принципа распространения коронавируса, Малышева сделала вирус из Хрусталева. Он пожалел, что стал участником этой авантюры, отметив, что не ходит на передачу «Жить здорово» именно потому, что боится, что придется что-то надеть на голову. Собственно, на «Вечернем Урганте» так и получилось — Хрусталева вынудили надеть шапку в виде бактерии.

В конце передачи Ургант и Малышева «вбросили творческую бомбу в коронавирус» — спели песню, назвав ее «Памятка для профилактики вируса». Текст песни лучше почитать самостоятельно:

Руки мыть не забывай, увлажняй все помещения

И в местах людей скопления ты пореже пребывай.

Окна чаще открывай, одевайся потеплее,

И до самого апреля шапку лучше не снимай.

Милый друг, не чихай, витамины принимай

Знает пусть коронавирус, что у нас здесь — не Китай.

Милый друг, не чихай, что бы там не говорили

Мы фашистов победили, победим и эту тварь!

Противовирусная песня-инструкция, похоже, стала вирусной. Однако пользователи отнеслись к ней по-разному. Одни решили, что Ургант и Малышева остро и метко пошутили на актуальную тему, которую обсуждает весь мир, другие — выразили возмущение и недовольство роликом, высмеивающим серьезную проблему. И недовольных комментариев оказалось достаточно много.

Уже анонс выпуска насторожил пользователей Twitter.

Источник фото: Twitter

В Instagram-аккаунте программы мнения пользователей разделились. Многие отнеслись к выпуску с юмором, но и количество комментариев, в которых люди выражали недовольство темой выпуска оказалось не малым.

Instagram

На YouTube-канале программы многие также выразили недовольство музыкальной инструкцией.

Источник фото: YouTube

Источник фото: YouTube

Елена Малышева уже и раньше высказывалась по поводу коронавируса. Телеведущая считает COVID-2019 «одной из самых слабых инфекций, которые обрушивались на человечество». А паника вокруг смертельного вируса, по ее мнению, просто кому-то выгодна и позволяет неплохо заработать.