«Приняли последнее решение». Эвакуация в Подмосковье глазами жителей Донбасса

В Московскую область в четверг утром приехали еще около 400 беженцев из Донбасса, где сегодня началась военная операция. Среди них пенсионеры, мужчины и женщины с детьми. Они рассказали «360», как приняли решение уехать.

«Знаменитая» Горловка

Пенсионеры Синюшины, муж и жена, которые вместе уже 40 лет, приехали из Горловки. Юрий раньше работал шахтером, Татьяна — инженером техники безопасности на комбинате.

Синюшины приняли решение уехать в Россию после того, как в Горловке начались сильные обстрелы.

«Когда мы уезжали, вот последнее приняли решение, на Строителей у нас два обстрела было, там повылетали окна, мужчину ранили одного, был раненый. Потом школу разбили там», — сказал Юрий.

Школа, которая попала под обстрел, закрылась еще 18 февраля, после того, как начались обстрелы. А на следующий день объявили эвакуацию.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня, когда они приехали в Подмосковье, в Донбассе уже началась военная операция. Но сейчас они спокойны. Татьяна Синюшина рассказала о планах в России.

«У нас планы такие, которые у России здесь вот, кто нас примет, мы будем вам очень благодарны», — сообщила она.

Из Горловки приехала и многодетная мать Светлана.

«Если слышали, знаменитая такая, поселок часто обстреливаемый», — отметила она.

Светлана приехала на поезде в Подмосковье вместе с детьми. Но двое старших остались в Горловке. По ее словам, там сейчас неспокойно, как и все последние годы.

Здесь, в России, она за своих детей не волнуется. Доехали хорошо.

«Все очень хорошо. В электричку посадили, привезли, тут же ребята все помогли пройти границу, тут же в автобусы и поезд. Нигде не стояли, вообще. Очень все хорошо было», — сказала Светлана.

Ее маленький сын добавил, что ему понравилось кататься на поезде.

Было предчувствие

Михаил Дыценко и его супруга приехали из города Харцызска в ДНР. Родом они из Казахстана. Но в 2010 году решили переехать в Донецкую область. Продали дом под Алма-Атой и купили квартиру в Донбассе. Сейчас это уже совсем другие деньги.

«Потери, обесценилось все. Квартира 16 стоила, а сейчас три стоит», — сказал Михаил Дыценко.

Решение уехать приняли сразу же, как только поняли, к чему все идет. Дыценко предполагал, что все так и будет развиваться, еще когда президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза по ситуации в ДНР и ЛНР. По его словам, даже начало военной операции не стало для него неожиданностью.

«Да, предполагали, что будет эта развязка ситуации. Ну, такое ощущение было. Предчувствие», — сказал он.

Михаил рассказал, что обстановка в Харцызске перед их уездом была напряженная.

«Нервозная такая, вообще. Люди немного злые. Какие-то неразговорчивые такие все, недовольные. Ну, каждый по-своему. Стали больше ругаться почему-то», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Они уехали 22 февраля. Закрыли квартиру и в 06:00 сели на электричку. В целом провели в пути двое суток.

В 2014 году не решились уезжать, потому что не хотели бросать квартиры. Они уточнили, что у них их две.

«И они обесценились. В Казахстане, представляете, сколько под Алма-Атой стоит? И сейчас там три тысячи все это стоит. А может, и меньше», — сказал Михаил Дыценко.

Сейчас обстрелы в основном идут в Горловке, но в 2014 году и Харцызск попал под огонь. В городе упали две ракеты «Точка-У». Хотя тогда считали, что в Харцызске безопасно.

«У нас вот в 2014 году две „Точки-У“ упало, я как раз чинил сантехнику, и город прямо вот так начал шататься, как от землетрясения. „Точка-У“ упала, и я тоже упал в коридоре, сантехнику разбил. И стекла потрескались», — сообщил он.

Остались там

Среди беженцев были и те, кто приехал совсем одни. Из родных их никто не встречал. Хотя у пенсионерки Лидии, как она рассказала, работают в России дети. Но в Подмосковье обо всех прибывших из Донбасса позаботятся волонтеры.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна женщина приехала с собакой. Сказала, что в Донбассе у нее осталась 75-летняя мать и сестра. Почему мама не захотела уезжать, она не знает. Говорит, не захотела. Но они на связи.

Всех людей с вокзала забрали на автобусах в санатории и детские лагеря. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева людей разместят и обеспечат всем необходимым. Беженцев сопровождают не только волонтеры, но и главы округов.