Череда новостей о переполненных моргах в России продолжается. На этот раз жалоба поступила на одну из самарских больниц. Там мешки с трупами якобы складывают в подвалах медучреждения. В Минздраве эту информацию проверяют.

В группе «Подслушано Самара» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост с сообщением о том, что отделения областной клинической больницы имени Середавина переполнены. Там сейчас находится COVID-госпиталь. Публикация была анонимной, но сопровождалась фотографией, которая позже была удалена. Администраторы группы заявили, что оставили фото доказательства в своем Telegram-канале.

«Морг переполнен, трупы начали складывать в подвалы», — говорилось в сообщении.

Пресс-служба Минздрава Самарской области заявила РИА «Новости», что информация проверяется. Их представитель также рассказала, что тела умерших сразу после констатации смерти помещают в холодильные камеры, а позже отправляют в патологоанатомическое отделение. Камеры как раз находятся в подвале. Отмечено было и то, что больница работает в штатном режиме без всяких задержек.

Постоянные проблемы

Это не первая жалоба, поступившая на самарскую больницу. Все в том же паблике во «ВКонтакте» 7 октября женщина писала о своем неприятном опыте с больницей Середавина. Она рассказала о том, что ее дядю с 15% поражением легких отказались госпитализировать и позже он умер. Позже женщина сидела в больнице уже со своей больной матерью. Им пришлось сидеть часами, потому что не было мест для госпитализации. А скорая в Самаре могла ехать до людей по два дня.

Другое сообщение появилось 25 октября на странице активистки Ольги Пауловой в Facebook. Она поделилась видеороликом из больницы, где люди рассказывают о том, что госпитализации приходится ждать сутки. При том у некоторых пациентов 70% поражение легких. Одна девушка на видео говорит о том, что кладут только тех, у кого поражение легких больше 50%.

Видео Паулова взяла из TikTok аккаунта парня под ником НеШутки. Он регулярно выкладывает видео из разных больниц, показывая, как обстоят там дела. На роликах видно, что в коридорах на стульчиках сидит множество людей. Некоторые остаются даже ночевать в больнице, ожидая возможности госпитализации.

Во вторник вечером Ольга Паулова опубликовала еще один пост о госпитале. По ее словам, обстановка в больнице совершенно не поменялась.

«В каждом блоке сейчас находятся около 250 человек. Около 95% имеют более 50% поражения легких. Это уже тяжелые случаи, и нужен кислород. А такого количества точек там просто нет», — написала активистка.

Ссылаясь на личный источник, она заявила, что на один этаж выделено по одному врачу. С больными в основном работает младший медперсонал.

На момент написания статьи больница не ответила на запрос «360» о комментарии.

Всего в Самаре зафиксировано 16 514 случаев заражения коронавируса. Из них 14 602 человек вылечились, а 285 умерли.

Срочные и централизованные меры

Президент российского общества патологоанатомов Лев Кактурский заявил «360», что основная проблема переполненных моргов и больниц — это эпидемия. Это чисто организационный вопрос, которым должен заниматься Минздрав России и регионов. Необходимо принимать дополнительные меры для решения этого вопроса.

«Для врачей нужно организовать развертывание дополнительных коек. Для патологоанатомов найти дополнительные холодильные камеры, где можно будет хранить тела умерших», — сказал Кактурский.

То, что тела могут хранить вне холодильник камер — это безобразие, которое нужно исправлять. Если нужно, то затребовать холодильные камеры из других областей. По словам эксперта, это вопрос уже не уровня Минздрава, а уровня Совета министров.

«Я бы созвал министерство здравоохранения, министерство обороны, министерство чрезвычайных ситуаций. Собрал бы из них комиссию и еще представителей промышленности, у которых есть холодильные установки», — отметил собеседник «360».

Если бы количество камер увеличилось, то это хоть как-то разгрузило бы ситуацию. Помимо этого можно подключить военную медицину, которая приспособлена к таким экстремальным ситуациям. А еще необходимо увеличить число патологоанатомов, потому что специалистов в этой области мало.

И не стоит забывать о том, что хранение трупов вне морозильных камер грозит возможностью инфицирования сотрудников морга и родственников умерших. По мнению Кактурского, если морги переполнены, то нужно бить тревогу и принимать срочные и централизованные меры.

Не форс-мажор

А доктор медицинских наук и патологоанатом Александр Талалаев считает, что в происходящем нет ничего критичного. Обычно количество мест в больницах рассчитано на определенное количество умерших. В спокойное время в течение года смертность составляет 0,2 — 0,3%. Поскольку больницу превратили в COVID-госпиталь, то и число умерших там резко увеличилось.

«К тому же не стоит забывать, что в один день там может умереть один человек, а на следующий — пятнадцать. Вот и получается завал», — подметил Талалаев.

Он добавил, что иногда скопление происходит из-за того, что родственники не сразу забирают тела, а спустя несколько дней.

«Эта проблема решится сама. При каждой больнице, чтобы разворачивать военные госпитали — это целое дело. Да и это не форс-мажорные обстоятельства», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас из-за коронавируса все слишком акцентируют свое внимание на таких делах. Однако на деле в этом нет ничего особенного. Все трупы в течении одного-полутора дней завозят, а другие увозят.

Уже две недели из разных городов России приходят сообщения о переполненных больницах. Нет места ни для больных, ни для тех, кто уже умер. Такие новости поступали из Ростовской области, Барнаула и Новокузнецка.