Эпидемическая осень в России. Насколько опасен грипп в сочетании с коронавирусом

Грипп и коронавирус — убийственное сочетание?

В этом году появился дополнительный повод опасаться заражения гриппом, а именно — утверждение некоторых врачей, что вирус гриппа в сочетании с коронавирусом может быть смертельно опасным. Согласно этой версии, если грипп осложнится до пневмонии, то в сочетании с бронхолегочной инфекцией коронавируса человек получает двойной удар по организму. О том, что две инфекции одновременно могут проходить тяжелее, говорила и внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.

Впрочем, по этому вопросу среди врачей нет единого мнения. Например, вирусолог Сергей Нетесов в разговоре с «360» хоть и не исключил возможности одновременного заражения гриппом и коронавирусом, но отметил, что пока нельзя сказать точно, могут ли они усилить или ослабить друг друга.

Смешанные респираторные инфекции — дело обычное, их до 30% в каждый эпидемический сезон. Но ученые до сих пор не разобрались, усиливают они друг друга или нет Сергей Нетесов член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией битехнологии и вирусологии ФЕН НГУ.

Врач напомнил и об интерференции вирусов, благодаря которой один вирус буквально «гасит» другой. То есть когда человек заболевает гриппом, через три дня у него концентрация защитного белка (интерферона) достигает максимума. И если в этот момент в организм попадает другой вирус, то он уже не может размножаться — ему мешает как раз интерферон.

Как напомнил специалист, коронавирус все еще мало изучен. Поэтому сказать наверняка, что произойдет при сочетании гриппа и COVID-19, нельзя. При этом ранее известные коронавирусы налагались на эпидемию гриппа.

Насколько вероятно одновременное заражение?

Пока врачи не дают однозначного ответа и по поводу вероятности такого двойного заражения. Если Сергей Нетесов сказал, что это распространенное явление во время эпидемий, то вирусолог Анатолий Альтштейн заметил: одновременное заражение конкретно гриппом и коронавирусом маловероятно.

Сейчас в Москве коронавирусом заражается по 700 человек в сутки на 15-миллионное население. С гриппом цифры будут примерно такие же. Вероятность того, что человек в один день заболеет и тем, и другим, конечно, есть, но она чрезвычайно мала Анатолий Альтштейн профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Но в одном специалисты сходятся: вакцинация от гриппа сейчас нужна. Тем более что, как заметил Нетесов, в этом году оба штамма гриппа типа А изменились по сравнению с предыдущим годом. И особенно важно провести вакцинацию сейчас, еще до эпидемического сезона, когда число других респираторных заболеваний минимально.

При этом важно понимать, что грипп и коронавирус — абсолютно разные инфекции и напрямую друг на друга не влияют. То есть если человек переболел COVID-19 и получил иммунитет, это никак не защитит его от заражения гриппом, и наоборот. Так что даже массовые прививки от гриппа не повлияют на ситуацию с коронавирусом и едва ли смогут уберечь население от второй волны.

Коронавирус снова наступает?

Если посмотреть статистику России в целом, то какого-то всплеска заболеваемости в сентябре пока не наблюдается. Количество выявленных случаев за сутки примерно такое же, как и было весь август — в районе пяти тысяч по всей стране.

То же самое можно сказать и о Москве: в августе за сутки выявлялось, как правило, чуть меньше 700 человек за сутки, такие же цифры можно наблюдать и в начале сентября. Небольшой прирост заметен в Подмосковье: в первые числа сентября за сутки заболевает в основном больше 160 человек, хотя в некоторых числах сентября их иногда было меньше 150. Аналогичный прирост можно наблюдать и в Нижегородской области.

А вот в некоторых регионах — например, в Свердловской области — количество заболевших за сутки идет на спад. Если в начале августа там выявляли больше 160 новых заболевших в день, то сейчас это число лишь иногда переваливает за 120.

И это регионы с самыми высокими показателями выявляемости заболевания. В остальных областях ситуация остается более-менее ровной. Но при этом многие специалисты все равно ожидают вторую волну уже в осенне-зимний период.

Сергей Нетесов связывает это с тем, что многие люди в конце августа уехали на Черноморское побережье. А там тоже заболевшие выявляются ежедневно, пусть и не в таком количестве. Сейчас же эти отдыхающие поехали обратно. И если учесть, что, по минимальным оценкам, 40% переносят инфекцию бессимптомно, но при этом передают ее другим, вторая волна, по его словам, неизбежна. Но ее можно минимизировать, если в ближайшие три недели будут предприняты максимальные меры защиты.