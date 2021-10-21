Роспотребнадзор посоветовал отказаться от поездок в нерабочие дни

Россиянам рекомендовали оставаться дома и не планировать поездки в период нерабочих дней. В стране они продлятся с 30 октября по 7 ноября, однако в некоторых регионах, как в Москве и Подмосковье, могут начаться раньше. Такое предупреждение опубликовал Роспотребнадзор.

«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период», — сказано в сообщении.

Нерабочие дни помогут изменить эпидемическую ситуацию в стране в лучшую сторону. Однако для этого нужно, чтобы жители ограничили контакты — в том числе перестали ходить в гости и отказались от длительного общения в закрытом помещении.

Если избежать поездки не получится, нужно соблюдать все меры профилактики. Необходимо носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию и избегать больших скоплений людей. Роспотребнадзор призвал россиян постараться максимально ограничить контакты, а также по возможности пользоваться доставкой для покупки различных товаров и продуктов.

Ранее Москва и Подмосковье ввели нерабочие дни с 28 октября по 8 ноября. В московском регионе на период длинных выходных начнут действовать ограничения. Прекратят свою работу рестораны и кафе, кроме заказов навынос и на доставку, закроются непродовольственные магазины, салоны красоты и другие организации. Кроме того, перестанут работать концертные залы, зоопарки и цирки.