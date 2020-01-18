Принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских титулов

Королева заявила, что в семье ситуацию обсуждали несколько месяцев, пока не был найден «конструктивный и поддерживающий путь» для принца Гарри и его супруги Меган.

«Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись… и поддерживаю их стремление к более независимой жизни», — сказано в опубликованном заявлении.

Елизавета II поблагодарила внука и его жену за их деятельность в стране и за ее пределами. Она выразила надежду, что «соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь».

В пресс-службе Букингемского дворца добавили, что в соглашении указано отступление принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей. Они не будут больше получать на это средства из казны. Пара потеряла возможность делать официальные военные назначения. Королева благословила супругов на продолжение поддержки патронатов и ассоциаций, но уже не как членов семьи монарха, а как частных лиц.

В документе сказано, что герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут пользоваться своими королевскими титулами. Их семейным домом останется Фрогмор-хаус — резиденция членов королевской семьи, расположенная в километре от Виндзорского замка. Супруги уже заявили, что готовы профинансировать реконструкцию коттеджа.