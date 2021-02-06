Елизавета II на престоле уже 69 лет. Она прогуливалась с Ельциным, снималась с Бондом и устанавливала рекорды

Королева Великобритании Елизавета II приступила к обязанностям ровно 69 лет назад — 6 февраля 1952 года. Правление началось с коронации, трансляция которой оказалась первым прямым эфиром на телевидении. На ее величество несколько раз покушались. А еще монарх гуляла по Москве с Борисом Ельциным. Вспоминаем интересные истории из жизни королевы.

Пышная коронация

Елизавета II приступила к королевским обязанностям после смерти своего отца — короля Георга VI. Тогда она уже была замужем за герцогом Эдинбургским и воспитывала сына Чарльза и дочь Анну.

Коронация прошла 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В тот день 25-летнюю девушку доставили из Букингемского дворца на золотой карете, запряженной восьмью серыми меринами. Для церемонии она выбрала платье из белого атласа, расшитое серебряными и золотыми нитями. На голове сияла диадема с 1333 бриллиантами и 169 жемчужинами.

Коронация Елизаветы II — первый прямой эфир в истории телевидения. Трансляция досталась телекомпании Би-би-си. Из 36 миллионов подданных Великобритании 27 миллионов сидели перед телевизорами, еще 11 миллионов слушали ее по радио. Судьбоносное событие освещали две тысячи журналистов и 500 фотографов из 92 стран. Смонтированную хронику показывали потом в кинотеатрах в течение многих месяцев.

Титул Елизаветы II звучит так: Елизавета Вторая, Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее владений и территорий, глава Содружества, защитница веры.

Спустя многие годы близкая ко двору историк профессор Джудит Роуботам скажет, что королева рассматривает свой царский венец как тяжелую и важную службу. Для нее это работа, от которой она не может быть освобождена, по крайней мере по собственному желанию.

Елизавета II в России

Королева побывала в России только один раз — в 1994 году. Тур продлился четыре дня. Тогдашний президент Борис Ельцин сопровождал монаршую особу в Большом театре, во время осмотра достопримечательностей Москвы и на мероприятиях в Санкт-Петербурге. По столице гостья разъезжала на каретообразном Rolls-Royce с подсветкой внутри, а Ельцин впервые примерил смокинг.

Ее величество приглашали посмотреть еще СССР — первый раз в 1960-е годы, а потом в 1988-м. Однако Елизавета II отказывалась лететь в страну, где расстреляли Николая II и его семью. Тем более что гибель императора была для нее, можно сказать, личной трагедией. Виндзоры — близкие родственники Романовых, Николай II и король Георг V — дед Елизаветы II — приходились друг другу двоюродными братьями.

Покушения на королеву

Личную охрану Елизаветы II и остальных членов монаршей семьи обеспечивает элитное подразделение. Но несколько раз Елизавета II находилась на волоске от смерти — по разным причинам.

В 1966 году в Белфасте на одну из машин кортежа Елизаветы II упал бетонный блок.

А в июне 1981-го, во время традиционного парада, молодой безработный британец Маркус Сарджент шесть раз выстрелил в лошадь королевы. Пистолет оказался заряжен холостыми патронами. Спустя четыре года Майкл Фаган ворвался в покои ее величества, причем почти беспрепятственно.

В 2014 году королева могла пострадать от холодного оружия, ножей и кинжалов. Однако Скотленд-Ярд предотвратил очередное покушение. В столице задержали четырех человек, которых заподозрили в подготовке теракта.

Елизавета II в 2020 году

В 2020-м монаршая особа не появлялась на публике: виной всему пандемия коронавируса. Возраст у Елизаветы II почтенный, 94 года, поэтому вместе с принцем Филиппом она находится в изоляции в Виндзорском замке. Но любимое занятие она все равно не забросила. Королева ездит на машине в конюшни в Хоум-парке и занимается верховой ездой. Связь с родственниками тоже поддерживает, для этого даже усовершенствовала свои навыки общения в FaceTime.

В июне Елизавета II примет президента США Джо Байдена и других мировых лидеров перед саммитом «Большой семерки» (G7). Встреча пройдет в официальной резиденции королевы — Букингемском дворце в центре Лондона. Монарх традиционно принимает лидеров иностранных государств во время их визита в Великобританию. С 1952 года королева лично пообщалась с каждым американским президентом — за исключением демократа Линдона Джонсона, руководившего Штатами с 1963 по 1969 год.

Несмотря на непубличную жизнь в последнее время, королева все равно остается рекордсменом. В 2015-м Елизавета II побила достижение своей прапрабабушки Виктории. Она стала монархом, правящим Великобританией дольше всех.

Ее величество и искусство

Королевский национальный театр в Лондоне поставил пьесу Питера Моргана «Аудиенция». Перед зрителями читаются диалоги королевы Елизаветы II со всеми премьер-министрами Великобритании. А при ее жизни их было 14. Впервые пьесу показали в Лондоне в 2012 году, главная роль досталась актрисе Хелен Миррен. В одной из рецензий на постановку даже писали: «Политические деятели приходят и уходят, а королева остается в ожидании следующего премьера».

Сама же Елизавета II засветилась в мини-фильме о Джеймсе Бонде. Королева исполнила камео в шестиминутном юмористическом ролике с актером Дэниелом Крейгом. Видео записали специально к Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Еще одна киноработа с Елизаветой II — сериал «Корона» (The Crown) от Netflix с бюджетом в 100 миллионов фунтов стерлингов. Правда, здесь монарха сыграла актриса Клер Фой, за работу она получила статуэтку на 74-й церемонии вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». На том же мероприятии «Корона» была признана лучшей сериальной драмой.

Королева засветилась и на 129 портретах. Черты ее лица вырисовывали разные художники. Джон Воннакотт работал над портретами семьи монархов в 2000 году. Он признался, что рисовать королеву, хоть и почетно, но не так-то просто. «Любой художник скажет вам, что королева не любит сидеть без движения. А вы не можете сказать ей: „Мэм, не могли бы вы, черт побери, не шевелиться!“» — такое воспоминание он оставил о сотрудничестве с ее величеством.

Наряды символа британской короны попали в книгу «Изнанка: Королева, камердинер и гардероб» Анжелы Келли. У дизайнера и личной помощницы королевы Великобритании важная работа: порой королева носила по пять платьев в день. Для каждого времени года она ведет отдельный ежедневник. Дневник учета королевской одежды нужен, чтобы наряды не повторялись слишком часто.