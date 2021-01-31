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    31 января 2021, 23:45

    Елизавета II примет Джо Байдена перед G7

    Кирилл Фролов

    В июне королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и других мировых лидеров перед саммитом «большой семерки» (G7). Об этом сообщила газета Sunday Times.
    Елизавета II примет Джо Байдена перед G7

    Саммит состоится 11–13 июня в курортном городке Карбис-Бэй графства Корнуолл. В Англию приедут лидеры Германии, Италии, Франции, США, Канады, Японии, руководство ЕС, а также приглашенные главы Австралии, Индии и Южной Кореи.

    Королева примет политиков в своей официальной резиденции — Букингемском дворце в центре Лондона.

    Помимо Елизаветы II в церемонии примут участие старший сын королевы, наследник престола принц Уэльский с супругой и герцог и герцогиня Кембриджские — принц Уильям и Кейт Миддлтон.

    По данным издания, королевский прием должен стать проявлением «мягкой силы» для укрепления «особых отношений» между покинувшей ЕС Великобританией и США.

    Елизавета II традиционно принимает лидеров иностранных государств во время их визита в Великобританию. С 1952 года, когда королева взошла на престол, она лично пообщалась с каждым американским лидером за исключением демократа Линдона Джонсона, руководившего Соединенными Штатами с 1963 по 1969 год.