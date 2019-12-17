Основательница Sci-Hub Элбакян оплевала профессоров СПбГУ за тройку. Вуз обратился в МВД

Выпускница СПбГУ Александра Элбакян, известная тем, что создала самую большую открытую базу научных работ Sci-Hub, стала участницей скандала. Администрация университета обратилась в полицию из-за того, что на заседании комиссии по этике девушка дважды плюнула в профессоров. «360» рассказывает, кто такая Александра Элбакян и что известно о произошедшем.

В прошлый вторник, 10 декабря, этическая комиссия СПбГУ рассматривала жалобу бывшей студентки университета Александры Элбакян. Та сообщила о неоднократных нарушениях этики сотрудниками вуза. По информации «Медузы», в 2017–2019 годах девушка вынуждена была терпеть «хамское отношение» преподавателей. По словам Элбакян, на протяжении учебы в СПбГУ ее травили преподаватели, а комиссия по этике фактически их оправдала.

«Несмотря на то, что я хорошо училась, писала контрольные и выполняла домашние работы лучше других студентов, меня все время выживали», — рассказала Элбакян.

Причин для такого отношения к себе девушка не видит. Но жалоба Элбакян была связана с несправедливой, по ее мнению, оценкой ее выпускной квалификационной работы — ей поставили тройку. Сама выпускница считает, что ее таким образом хотели «унизить, морально разбить, а также закрыть дальнейшие возможности заниматься наукой».

Жалобу не рассматривали с августа, а когда комиссия все же собралась, чтобы обсудить ситуацию с выпускницей, по ее заявлению, «разговаривали презрительным тоном». При этом сама Элбакян, по ее словам, не грубила и отстаивала свою позицию, но комиссия решила отклонить жалобу.

Я выразила отношение к такому решению, плюнув председателю в лицо. Это вызвало неадекватный вопль со стороны комиссии. На меня начали кричать, как на 15-летнего хулигана: «Выйди вообще отсюда!» А преподаватель [Александр] Сизиков встал, засучивая рукава, как будто собираясь мне врезать. Тогда я плюнула и в него Александра Элбакян.

Девушка считает, что вместо того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, комиссия по этике просто пыталась выставить выпускницу «неадекватной, агрессивной дурой».

Заместитель ректора СПбГУ по безопасности Елена Шарыгина подтвердила, что на заседании комиссии по этике действительно был скандал, за которым последовали плевки в лицо.

«Агрессивное поведение, в том числе плевки в присутствовавших на заседании лиц позволила себе выпускница университета Александра Элбакян. Свидетелями происшествия на место была вызвана служба охраны, сотрудникам которой удалось остановить агрессию», — заявила она.

После этого администрация университета пожаловалась в полицию, МВД уже начало проверку по заявлению вуза.

Основательница Sci-Hub — портала открытой науки

Александра Элбакян в 2009 году окончила Казахский национальный исследовательский технический университет города Алматы по специальности «Вычислительная техника». В 2011 году она создала сайт Sсi-Hub — одну из самых крупных в мире баз данных, где в открытом доступе публикуются работы из самых престижных научных изданий.

В 2017 году Элбакян начала обучение по магистерской программе СПбГУ «Теория и история языка и языки народов Европы» на кафедре библеистики. Сейчас Элбакян занимается исследованиями нейрокомпьютерных технологий.

В 2016 году Элбакян вошла в десятку людей, которые по версии научного журнала Nature оказали существенное влияние на науку. Сайт Элбакян пользуется большой популярностью в российской научной среде, доступ ко многим статьям, публикующимся на Sсi-Hub, стоит десятки тысяч долларов.

Но в 2017 году ученый закрыла доступ к порталу российским пользователям из-за того, что сочла оскорбительным один факт. Российский ученый назвал ее именем открытый им вид паразитического насекомого. Позже Элбакян все же вернула россиянам доступ после многочисленных писем с благодарностью за вклад в развитие открытой науки в России.