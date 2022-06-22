«Его страна поставляет оружие для убийства русских». Показавшего средний палец букве Z американца призвали выгнать из РФ

Военно-морской атташе посольства США в Москве и капитан первого ранга Дэйл Сэмуэл, катаясь на велосипеде, специально остановился у столба, чтобы сфотографировать, как показывает средний палец наклеенной на столбе букве Z. Этим жестом он не только нарушил российское законодательство, но и показал свое презрение к стране, в которой работает.

Неполитический жест

Telegram-канал «Руполит» во вторник, 21 июня, опубликовал кадры, на которых мужчина фотографирует, как показывает средний палец наклейке с буквой «Z» в Москве. В сообщении указано, что этот мужчина — военноморской атташе посольства США в Москве капитан первого ранга Дэйл Сэмуэл. Он катался по городу на велосипеде, потом остановился около столба, на котором был стикер, и сделал фото.

Латинская буква «Z» стала одним из символов спецоперации России на Украине. Она означает «За победу», ранее объяснили в Минобороны РФ.

Нарушение закона

Назвать действия Сэмуэла просто некрасивыми нельзя — они нарушают российское законодательство и прямо подпадают под ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»), указано в сообщении.

При этом сам американский военный атташе регулярно разъезжает по Москве на автомобиле с дипломатическими номерами и показывает средний палец, отмечено в посте.

Выгнать и объявить персоной нон-грата

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «360» отметил, что поведение дипломатических представителей США в России оставляет желать лучшего.

Я всегда считаю, что нужно к оппонентам с уважением относиться, но это конечно шут гороховый, а не военный атташе. Понятно, что, судя по всему, это какой-то активист Виталий Милонов Депутат Госдумы

Милонов заметил, что ни один офицер таким образом себя вести не будет, «это будет гопник какой-то». При этом, по словам депутата, Сэмуэл может быть не согласен, «потому что его страна поставляет оружие для убийства русских людей, и понятие отношения его страны к миру и к нормальным ценностям, оно абсолютно очевидно».

В России надо вести себя соответствующим образом. Честно говоря, поведение дипломатических представителей США в России оставляет желать лучшего Виталий Милонов

Милонов отметил, что ему даже «немножечко неловко» за американские спецслужбы, потому что они не могут найти людей, которые бы вели себя приличным образом и не занимались бы мальчишеством.

Я не представляю, чтобы наш посол Антонов в США вел бы себя подобным образом, или наши сотрудники. Это недопустимо Виталий Милонов

Первый кто наказал бы их за подобное поведение, как отметил Милонов, был бы глава МИД России Сергей Лавров, «потому что не допустил бы подобного гопничества среди наших представителей, нашего дипперсонала».

А этого выгнать, и [объявить] персоной нон-грата, за нарушение статуса, за поведение, не подобающее статусу дипломата Виталий Милонов

Ответ в стихах

Действия Сэмуэла не обошла стороной и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она прокомментировала ситуацию четверостишьем:

Госдепу законы не писаны:

Посольский десант сжигает мосты,

Пока из Москвы все не высланы,

Используют палец, асфальт и столбы.

Вместе с записью Захарова выложила пост Telegram-канала «Руполит».