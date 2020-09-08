Михаила Ефремова признали виновным и отправили в колонию почти на 8 лет. Хроника

Пресненский суд Москвы через три месяца после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова огласил ему приговор. Актера признали виновным, почти восемь лет он проведет в колонии общего режима. «360» вел онлайн-трансляцию.

14:26 «Следователь пошел на беспредел. Судья Абрамова также пошла на беспредел. Все это делается сознательно», — заявил Джигурда радиостанции «Говорит Москва».

14:10 Михаила Ефремова вывели из здания суда и увезли.

14:00 Ефремова выводят из зала суда с конвоем.

13:54 Адвокат Эльман Пашаев заявил, что будет обжаловать приговор.

13:45 Друг Ефремова актер Иван Охлобыстин прокомментировал приговор. «Ну что, все довольны?! Восемь лет», — написал он в Instagram.

13:39 Время, которое Ефремов провел под домашним арестом, зачли в наказание. Актеру предстоит провести в колонии семь лет и 10,5 месяцев.

13:26 Прокуратура позже решит, обжаловать или нет приговор Ефремову.

13:21 Потерпевшая сторона не собирается обжаловать приговор Ефремову.

13:13 Суд не лишил Ефремова госнаград.

12:58 ❗️ Ефремова взяли под стражу прямо в суде.

12:56 Ефремова лишили водительских прав на три года.

12:56 Также суд постановил удовлетворить иски семьи погибшего. Ефремов должен будет выплатить старшему сыну Захарова 800 тысяч рублей.

12:55 ❗️ Ефремова приговорили к восьми годам.

12:54 Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

12:53 Ефремова приговорили к реальному лишению свободы.

12:49 Судья не согласилась с версией защиты о том, что Захаров погиб по вине врачей или очевидцев. Кроме того, машина Ефремова была исправна. Данных об отказе тормозов нет.

12:36 Суд посчитал действия следствия по делу Ефремова компетентными и исчерпывающими.

12:27 Ефремов сам управлял автомобилем во время ДТП и находился в нем один — суд.

12:21 Суд учел показания Ефремова во время предварительного расследования. Тогда он заявлял о том, что был за рулем в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. При этом судья не поверил более поздним показаниям актера, когда он сказал, что не помнит аварии.

12:16 Суд не поверил стороне защиты, которая говорила, что Ефремова не было за рулем в момент аварии.

12:00 Тем временем судья во время оглашения приговора напомнила, что в крови Ефремова нашли алкоголь и запрещенные вещества. Это подтвердило медосвидетельствование.

11:54 Группу молодых людей в черном, которые рядом с судом пытались провести якобы магические обряды на «справедливость», используя фотографии Ефремова, Пашаева и Добровинского, задержали полицейские.

Источник фото: телеканал «360»

11:44 Ефремов слушает судью сгорбившись и опустив глаза в пол.

Источник фото: телеканал «360»

11:41 Судья продолжает зачитывать приговор, напоминая хронологию событий 8 июня.

11:25 ❗️Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 4 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения“)», — говорит судья.

11:24 Ефремов до последнего не признавал вину. Он говорил в суде, что не помнит момент аварии.

Ефремов 8 сентября в суде. Источник фото: РИА «Новости»

11:11 «Были на нашем пути и затравленные артисты и певцы. Еще хотите?» — заявил Михаил Горевой. Он отметил, что ожидает справедливого приговора для Михаила Ефремова.

11:04 «Миша — кристально честный человек», — заявила знакомая Ефремова.

10:59 Джигурда считает, что авария произошла из-за пробитого колеса. Также он заявил, что подает в суд на Александра Добровинского.

10:53 Это была актриса Дарья Белоусова, утверждает Никита Джигурда.

Источник фото: телеканал «360»

10:51 «За рулем джипа Ефремова сидел не Михаил Ефремов, а женщина», — Джигурда.

10:50 У Пресненского суда появился адвокат Александр Добровинский, он выступает на стороне родных погибшего Сергея Захарова.

10:48 Михаил Ефремов приехал в суд. «Свободу Ефремову!» — кричат его сторонники.

10:46 В суд приехала сестра Михаила, Анастасия Ефремова. Ее сопровождали криками о невиновности актера.

10:43 К Пресненскому суду приехал шаман, который рассказал, что будет читать молитвы.

10:40 В суд зашел еще один друг Ефремова, актер Михаил Горевой.

10:38 В суд приехал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

10:29 Актер сел в машину и отправился в суд.

10:28 Ефремов выходит из своей квартиры.

10:27 К зданию суда подъехал друг Михаила Ефремова музыкант Гарик Сукачев.

10:22 У здания суда тоже собираются люди, среди них есть и те, кто уверен в виновности Ефремова. Одна женщина пришла с плакатом «Миша, твоя песенка спита».

Источник фото: телеканал «360»

10:15 Одна из женщин считает, что Ефремова подставили. «Если суд вынесет приговор, то это не суд, а судилище», — заявила она.

10:12 Все больше людей собирается у дома Ефремова, чтобы его поддержать. Люди включили музыку.

10:05 Жена Ефремова Софья еще раньше вышла из дома. Она повела детей в школу.

10:00 Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Сам он рассчитывает на восемь лет. Гособвинение запросило 11 лет.

09:45 Корреспондент «360» находится у дома Михаила Ефремова. Там уже собрались люди, которые поддерживают актера. Сам артист, судя по всему, пока еще не выходил.

Около дома Ефремова. Источник фото: телеканал «360»

ДТП произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Михаил Ефремов, находясь в собственном Jeep Grand Cherokee в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Его с многочисленными травмами доставили в больницу. Через несколько часов он скончался.

Обвинение попросило для Ефремова 11 лет колонии. Актер сначала не признавал вину, но на последнем заседании раскаялся в смертельной аварии.