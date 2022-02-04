Жалобы на самочувствие после вакцинации объяснили эффектом ноцебо
Иммунолог Крючков объяснил жалобы на самочувствие после вакцинации эффектом ноцебо
Жалующиеся на плохое самочувствие после вакцинации от коронавируса испытывают эффект ноцебо, когда недомогание не имеет ничего общего с прививкой. Об этом Ura.ru рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Он объяснил, что большая доля негативных явлений после прививки обусловлена психофизиологическим эффектом, при котором у пациента возникает негативная реакция, но без реального фармакологического эффекта.
«Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется», — заявил Крючков.
Иммунолог уточнил, что после введения первого компонента у 70% привитых появляются негативные ощущения, однако они не связаны с действием вакцины. После второй прививки такие чувства испытывают около половины пациентов.
Исследования по вакцинам для других заболеваний показывают похожие результаты, рассказал врач.
«Это и по гриппозным вакцинам было показано. Там процент не точно такой же, но порядки такие же. Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо», — заключил он.
Ранее иммунолог Мария Польнер рассказала RT, что повышенная утомляемость, одышка, раздражительность и апатия являются возможными признаками постковидного синдрома.