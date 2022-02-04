Жалобы на самочувствие после вакцинации объяснили эффектом ноцебо

Жалующиеся на плохое самочувствие после вакцинации от коронавируса испытывают эффект ноцебо, когда недомогание не имеет ничего общего с прививкой. Об этом Ura.ru рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Он объяснил, что большая доля негативных явлений после прививки обусловлена психофизиологическим эффектом, при котором у пациента возникает негативная реакция, но без реального фармакологического эффекта.

«Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется», — заявил Крючков.

Иммунолог уточнил, что после введения первого компонента у 70% привитых появляются негативные ощущения, однако они не связаны с действием вакцины. После второй прививки такие чувства испытывают около половины пациентов.

Исследования по вакцинам для других заболеваний показывают похожие результаты, рассказал врач.

«Это и по гриппозным вакцинам было показано. Там процент не точно такой же, но порядки такие же. Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо», — заключил он.

Ранее иммунолог Мария Польнер рассказала RT, что повышенная утомляемость, одышка, раздражительность и апатия являются возможными признаками постковидного синдрома.