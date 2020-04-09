Переболевшие COVID-19 без симптомов получили осложнения на легкие. Это эффект «матового стекла»

Члены Радиологического общества Северной Америки выяснили, что у десятков «коронавирусных» пассажиров Diamond Princess проявился эффект «матового стекла». У этих людей заболевание проходило бессимптомно.

Ученые изучили этот вопрос и обратили внимание, что в связи с коронавирусом все исследования направлены на людей с выраженными симптомами, но мало кто уделяет время пациентам с бессимптомным COVID-19. А ведь даже такое легкое течение болезни имеет последствие, известное под названием «матовое стекло».

Исследователи изучили КТ 104 пациентов в возрасте от 25 до 93 лет. У 76 болезнь протекала без внешних признаков, то есть отсутствовали кашель, одышка, а температура тела не поднималась выше 37,5 градуса. Из этого числа у 41 пациента в легких заметили аномальные помутнения, согласующиеся с вирусной пневмонией. То есть повреждения легких примерно одинаковы и у больных с выраженными симптомами, и у пациентов с их отсутствием.

«Матовое стекло»

Что такое эффект «матового стекла», действительно ли он опасен и может ли он пройти? На эти вопросы «360» ответил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак. Во-первых, специалист обратил внимание, что все «бессимптомные» люди перенесли пневмонию, а это заболевание без каких-либо признаков не протекает. Отсюда и «матовое стекло».

Это известное состояние, когда возникает отек легочной ткани, то есть теряет воздушность свою. Это проявляется на КТ: как если стекло матовое положить на элемент, хотите посмотреть четко, а оно четко не просматривается Сергей Бабак.

Снимок легких 70-летней женщины, переболевшей коронавирусом без симптомов / Источник фото: RSNA

«Матовое стекло» возникает при многих заболеваниях, это нехарактерный признак COVID-19.

По словам Бабака, эффект «матового стекла» проходит, когда отек рассасывается. Однако если это состояние запустить, то происходят изменения: возникают рубцы в легочной ткани по типу царапины на руке (только в легких нет той ткани, которая есть на кожа). Это может привести к острой дыхательной недостаточности.

Отек лишает возможности легкого к газообмену, возникает ощущение нехватки воздуха, одышка, кровь хуже насыщается кислородом. Специалисты называют это острой дыхательной недостаточностью. Если она просуществует больше нескольких часов, то это может вызвать смерть пациента от нехватки воздуха. Однако есть способы лечения, поэтому чем раньше пациент получит помощь, тем лучше.