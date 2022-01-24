«Едем побеждать!» От кого ждать золота на Олимпиаде в Пекине

Олимпиада в Пекине официально стартует 4 февраля. Спортсменов в олимпийской деревне пока не так много. Однако планируется, что в столице Китая выступят порядка трех тысяч атлетов. Конкуренция будет очень высокой, особенно учитывая уровень подготовки хозяев площадки — китайцев. Однако российские атлеты уверены: они едут побеждать. Тем более что в запасе сборной как минимум несколько традиционно выигрышных видов спорта.

Россия может попасть в топ-3 командного зачета

Руководство Олимпийского комитета России уже озвучило цели, к которым спортсмены будут стремиться на Играх-2022 в Пекине. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, команда претендует на 30 наград и место в топ-3 командного зачета. При этом, как отметило издание «Спорт-Экспресс», делать какие-либо прогнозы перед Олимпиадой в принципе очень сложно, а уж тем более в нынешней ситуации.

Дело в том, что результаты тестов на коронавирус могут изменить медальные расклады уже на месте — прямо в Пекине. В зимнем спорте сейчас царит хаос. Пандемия сорвала и продолжает срывать крупнейшие международные старты. Даже чемпионаты мира предыдущего сезона прошли в ослабленных составах.

Фигурное катание

Российские фигуристы — одни из сильнейших в мире. И здесь страна, конечно же, ждет золота. В этом году от РФ в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, от мужчин — Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин и Диана Дэвис — Глеб Смолкин. В соревнованиях спортивных пар участие примут Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Свои прогнозы на результат соревнований в интервью сайту kp.ru дал двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне выдающийся тренер Александр Жулин.

«Ох, это дело неблагодарное. Очень надеюсь на… Медалей золотых или вообще? Командник берем? Штук пять точно», — заявил тренер.

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова считает, что точно удастся завоевать две золотые медали.

«Хотелось бы три, но пока, как мне кажется, точно удастся взять две. У нас очень сильная сборная», — сказала Радионова в программе «Фетисов».

Хоккей

Еще одна дисциплина, где российским спортсменам уже предрекли золото, — хоккей. Об этом «360» рассказал спортивный журналист Николай Яременко. Он напомнил, что сильнейшие хоккеисты мира — НХЛ — не будут участвовать в Играх в этом году. Решение приняли из-за возросшего числа случаев заражения коронавирусом в лиге.

«Радикально ослабели все наши соперники: Канада, США, Финляндия, Чехия, Швеция — все те, кто теоретически мог нас кусать. Это, конечно, не гарантирует нам золото. <…> То, что НХЛ не приезжает, резко улучшает наши шансы. Но сильно гордиться повода нет. Это будет третьесортный турнир, даже не второсортный», — подчеркнул Яременко.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал мнения о том, что его команда — главный фаворит Олимпиады-2022 в Пекине.

«Неправильно говорить, что у нас железобетонные шансы на золотые медали. Это спорт. В Пхенчхане никто не думал, что немцы дойдут до финала. Сами вспомните этот финал. Все будет зависеть только от нас. Если мы сыграем в каждом матче так, как мы можем, у нас все получится», — процитировало Жамнова издание Sports.ru.

Он также заявил, что отсутствие игроков из НХЛ — минус для всего хоккея. На Олимпиаду должны приезжать сильнейшие. Заслуженный тренер России Владимир Плющев также был более аккуратен в своих прогнозах на результат Олимпиады-2022.

«Бороться за золото могут все, но это не значит, что все его выиграют. Здесь многое будет зависеть не от того, кого мы выбрали, а кого привезут наши соперники. Вспомните, четыре года назад мы выиграли Олимпиаду, но потом на чемпионате мира показали слабый результат. Но возможность побороться за золотую медаль, конечно, будет», — заявил Плющев.

Состав сборной уже огласили. В команду Алексея Жамнова вошли три вратаря, восемь защитников и 14 форвардов.

Биатлон

Пророчат золото и российским биатлонистам. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления сборной в Пекине.

«Основные наши надежды на Олимпиаде, что в Пекине будет борьба в каждой гонке. У мужчин предвижу борьбу за медаль в каждой гонке. У женщин, может быть, немножко выпадает связка спринт-пасьют. Потому что, кроме Кристины Резцовой, кому-то сложно претендовать на такой всплеск. Сейчас я настроен спокойно и, может быть, даже позитивно. Думаю, что на Олимпиаде у нас будет две-три медали, одна из которых золотая», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».

Спортсмены из Китая — фавориты

Однако есть и те, кто уверен: в этом году равным не будет именно хозяевам площадки — китайцам. Такой точки зрения придерживается и рекордсмен мира по плаванию в категории «Мастерс» Николай Скворцов.

«Китайцы будут бороться очень сильно. Так что тут такое дело… Я бы не стал сильно рассчитывать. Но это все-таки зимняя Олимпиада. Китаю, наверное, тяжело будет в лыжах, биатлоне, традиционных для Европы. Наверное, в этих видах спорта у нас получится медали завоевать. То же фигурное катание, где Россия — лидер. Некоторые говорят, что на чемпионате России конкуренция сильнее, чем на чемпионате мира, в этом виде спорта. За этими видами спорта и слежу», — отметил спортсмен.

Несколько иного мнения придерживается российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина. Она уверена, что для России невозможно ехать на Олимпиаду и не рассчитывать на золото.

«Я участница и победитель двух Олимпиад, практически трех. <…> Я могу точно сказать, что для РФ просто участие — это неправильно. Порой бывает так, что никто не ожидает от этого вида спорта, а это золото прям стремительно попадает в копилку сборной. Мы едем побеждать, причем по всем направлениям. <…> Я хочу, чтобы каждый, кто едет туда, сделал максимальный результат, к которому стремится любой. Ведь они, спортсмены, были маленькими, пришли в секцию зимних видов спорта с одной мыслью — стать олимпийскими чемпионами», — подчеркнула спортсменка.

Она также выразила надежду, что российское телевидение предоставит возможность просмотра всех соревнований, которые только будут.

«Я и моя семья — мы безумные любители нашего российского спорта! А когда идет Олимпиада, вообще не спим! <…> Пекин — это другой часовой пояс. <…> Все, что только будут показывать, будем смотреть и переживать», — заключила Хоркина.