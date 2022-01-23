Объявлен итоговый состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Определился окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Итоговый список игроков объявила Федерация хоккея страны.

В команду Алексея Жамнова вошли три вратаря, восемь защитников и 14 форвардов.

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов, Тимур Билялов.

Защитники: Егор Яковлев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Сергей Телегин, Никита Нестеров, Артем Минулин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин.

Нападающие: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Дмитрий Воронков, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Павел Карнаухов, Артур Каюмов, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Кирилл Семенов, Антон Слепышев, Андрей Чибисов, Вадим Шипачев.

Помимо основных игроков, на Олимпиаду отправятся шесть запасных хоккеистов. В их число вошли: Дмитрий Шугаев, Семен Чистяков, Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев и Станислав Галиев.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 9 по 20 февраля. В групповом этапе сборная России сыграет против соперников из Швейцарии. Матч намечен на 9 февраля. Затем состоится игра против Дании 11 февраля, а на следующий день россияне выйдут на лед против чехов.