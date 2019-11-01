43 дня в пробках. Дублер Щелковского шоссе нужен жителям Подмосковья, космонавтам и лосям

Щелковское шоссе — самая загруженная федеральная трасса. За год местные водители тратят на ней 43 дня своей жизни. Ситуацию исправит строительство дублера дороги, против которого выступают экоактивисты. Но новая дорога объективно нужна жителям как Подмосковья, так и парка «Лосиный остров». Подробности — в спецрепортаже «360».

Когда вы подъезжаете к Щелчку и на часах 17:15, красная линия на навигаторе уверенно переходит в бордовую. И это при том, что домой еще не поехали те, кто работает в столице до 18:00. Ежедневно люди проводят два часа в пробке в сторону Москвы и столько же обратно. Если умножить на количество рабочих дней в году, получается 43 потерянных впустую дня человеческой жизни.

В 1960-е годы, когда дорогу в ее современном виде только проектировали, в Балашихе жили всего 60 тысяч человек. Сейчас — почти полмиллиона. Число жителей других подмосковных городов тоже увеличилось, и пропускная способность шоссе себя исчерпала. А ведь кроме Балашихи Щелчок ведет в другие крупные населенные пункты и к единственному в России Центру подготовки космонавтов. Других вариантов добраться туда нет.

Космические пробки

Начальник первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун рассказывает, что по утрам и вечерам дорога просто стоит. И на преодоление 25 километров к Звездному Городку уходит по три-четыре часа. А космонавт Антон Шкаплеров шутит, что провел 533 дня в космосе и два года в пробках на Щелчке.

«И космонавты, и жители, и люди, которые пользуются Щелковским шоссе, — все они мечтают о том, что появится дублер, который без светофоров позволит напрямую доехать до Щелкова и дальше», — поясняет он.

В Щелкове уже открыли железнодорожную эстакаду. Она облегчила движение через пути, но саму проблему пробок не решила. За переездом машины все так же стоят. Чтобы как-то разрешить ситуацию, космонавты даже написали петицию о строительстве дублера шоссе.

«Мы отрядом космонавтов написали петицию. Именно о необходимости постройки дублера. Здесь всего две полосы в одну сторону. Из Москвы до МКАД идет по шесть полос, и сразу чувствуется вот это горлышко, когда мы пытаемся пересечь МКАД», — рассказывает Антон Шкаплеров.

Камень преткновения

Проблема в том, что для прокладки дублера придется «отрезать» около 100 гектаров территории национального парка «Лосиный остров», граничащей с дорогой. Подмосковье готово передать «Лосиному острову» две тысячи гектаров земли. Это увеличит заповедную территорию в 15 раз. Один из передаваемых участков — Монинское лесничество — расположен в отдалении от парка, а другой — Горенское лесничество — находится через шоссе. Но «Лосиный остров» и сегодня разделен МКАД, и у него есть части, никак не связанные с остальными.

Источник фото: телеканал «360»

Главный тезис протестующих экоактивистов — дублер испортит жизнь животным и ухудшит экологию. Но под застройку планируют передать административно-хозяйственные территории парка у шоссе. Территория национального парка станет больше — у него возьмут лишь узкую полоску, прилегающую к дороге. На этой территории нет кормовой базы лосей и редких растений. Посетителей или животных там сейчас не встретишь, зато горы мусора — запросто. Посмотрите, во что ее превратили люди:

Директор центра экологических экспертиз Наталья Сотнева считает, что противники строительства дублера спекулируют на проблеме, не попытавшись в ней разобраться.

«Мы считаем, что никакого экстраординарного экологического взрыва не произойдет по той простой причине, что Щелковскому шоссе больше 20 лет и все страшные последствия для экологии уже произошли», — подчеркивает Сотнева.

Экоактивисты же предлагают расширить дорогу за счет сноса прилегающих к ней жилых домов. Правда, на это уйдут не только миллиарды рублей, но и годы. И мнение местных жителей, которые предсказуемо против такого решения, им неинтересно.

Источник фото: телеканал «360»

Меньшее из зол

В октябре вопрос строительства дублера обсудили в Общественной палате Московской области. Участники сошлись во мнении — дорога нужна. Она не только облегчит жизнь жителей северо-востока региона, но и улучшит экономический и инвестиционный климат.

«Конечно, национальный парк — это много значит для жителей, которые рядом. Но, как говорят, из двух зол выбираем меньшее. Здоровье — лес. Лес можно посадить, здоровье нельзя улучшить за счет выхлопных газов, только ухудшить», — считает зампред комиссии по экологии общественной палаты Ульяна Белова.

План природоохранных мероприятий, предусмотренных при строительстве, проработает Федеральное дорожное агентство. Так, вырубку леса минимизируют, а на пути миграции животных построят экодуки.

Без вариантов

По словам члена общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрея Мухортикова, прокладка дублера кардинально изменит ситуацию на Щелчке. Тогда основное движение пойдет севернее шоссе, выходя в сторону Щелкова. То есть новая трасса оттянет на себя 70-80% трафика.

К сожалению, других реальных вариантов эксперт по оптимизации движения не видит. В противном случае придется снести сотни домов и расширять дорогу. А это годы стройки и все те же вечные, «мертвые» пробки. Мухортиков также уверен, что прокладка дублера по краю нацпарка не причинит вреда экологии.

«Я считаю, что угрозы нет. Ущерб природе как раз гораздо больше наносится транспортом, который стоит в пробках и огромное количество газов выделяет», — говорит он.

Строительство новых домов и микрорайонов необходимо, вряд ли кто-то может с этим поспорить. Семьи растут — люди хотят и имеют право жить в новых просторных домах. И точно так же они имеют право на то, чтобы быстро добраться до работы и обратно, а не тратить драгоценные дни жизни в пробках.