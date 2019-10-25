Когда, как и где построят дублер Щелковского шоссе — этот вопрос сегодня обсуждали в Общественной палате Подмосковья. Туда пригласили и представителей общественников всех причастных городов, а это: Балашиха, Щелково, Фрязино, Черноголовка, Звездный городок, Ивантеевка и Богородский.

Тема серьезная, ведь каждый день в пробках на шоссе стоят больше ста тысяч машин. Потому что дорога узкая, да еще и сужается до одной полосы в районе Балашихи. Плюс к этому — множество перекрестков со светофорами.

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На встрече обсуждали варианты строительства дублера, все плюсы и минусы проекта. В итоге участники рекомендовали в течение месяца общественным палатам близлежащих городов обсудить предварительный план. А также посоветовали провести для жителей онлайн-голосование. На сайте Общественной палаты области у людей спросят, поддерживают ли они строительство и предложенные варианты замены изымаемых под него участков парка «Лосиный остров».

«К сожалению, сейчас мы не увидели детальной трассировки дороги дублера, которую Минтранс предлагает нам, общественникам, на рассмотрение. Соответственно, мы дополнительно запросим у них детализацию, представим в муниципальные общественные палаты и проведем общественные обсуждения с жителями тех муниципалитетов, по которым будет проходить данный дублер», — рассказал председатель комиссии по ЖКХ, транспорту, строительству инфраструктуры и благоустройства военных городков Общественной палаты МО Вячеслав Панькин.

Источник фото: телеканал «360»

Собравшиеся отметили, что строительство дублера не только решит проблему транспортной доступности населенных пунктов, но еще и привлечет в города инвесторов, улучшит экономический климат и качество жизни людей в целом. Для обсуждения этой темы общественники соберутся еще не раз.

«Я понимаю, что чувствуют люди, которые здесь проживают. Все эти газы никуда не деваются. Этим мы дышим. Я же борец за экологию. Поэтому на форуме встал вопрос, что нужно срочно делать еще одну трассу», — отметила заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты МО Ульяна Белова.