Другой Горбачев. Чем запомнился последний советский лидер, помимо политики

Михаил Горбачев был последним генсеком Центрального комитета КПСС и единственным президентом СССР. Именно на его правлении закончилась история Советского Союза. Однако после распада страны политик не ушел в тень. Чем еще запомнился Горбачев — в материале «360».

«Горбачев-Фонд»

Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года сложил полномочия и передал управление стратегическим ядерным оружием своему главному политическому оппоненту — Борису Ельцину. Сразу после этого экс-президент СССР основал фонд имени себя, который должен был заниматься исследованиями истории перестройки и некоторых других вопросов.

«Фонд стремится содействовать утверждению демократических ценностей, нравственных, гуманистических начал в жизни общества», — говорится на сайте организации.

Источник фото: РИА «Новости»

Позднее организация стала обращать внимание на гуманитарные и благотворительные проекты: например, в 2002 году фонд собирал деньги на строительство здания Института детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. Институт торжественно открыли в 2007-м.

«Горбачев-Фонд» существовал на средства от выступлений Михаила Горбачева — публичных лекций, интервью иностранным изданиям, а также спонсорские средства и гранты от иностранных фондов и частных лиц.

Пицца с бывшим президентом

В 1997 году экс-президент СССР снялся в рекламе сети пиццерий Pizza Hut. В ролике обыгрывалось неоднозначное отношение к фигуре бывшего главы страны и партии. В конце герои рекламы поднимали куски пиццы в «тосте» за Горбачева, который дал возможность иностранной сети ресторанов прийти на постсоветское пространство.

Многие не оценили решение еще недавно первого лица СССР сняться в подобной рекламе, а в 2010 году журнал Time включил этот ролик в топ-10 самых позорных рекламных акций с участием знаменитостей.

Спустя почти десять лет издание Foreign Policy объяснило эти съемки тем, что Горбачев нуждался в деньгах — для себя и спонсирования своего фонда, а Pizza Hut просто хотела опередить конкурентов на рынке.

«Для самого Горбачева история с этой рекламой — трагедия. Это была попытка человека найти — и проспонсировать — место в стране, которая больше не хотела иметь с ним ничего общего», — написало издание Foreign Policy.

Люксовые сумки — и не только

В 1999 году Горбачев появился на страницах немецкого журнала Stern в рекламе компьютеров Apple, а в 2000 году — в рекламе австрийских национальных железных дорог. По сюжету, бывший лидер СССР восхищается зданием вокзала и австрийскими поездами, произнося ассоциирующиеся с ним слова «перестройка» и «гласность».

В 2013-м экс-президент поучаствовал в фотосессии для рекламной кампании модного дома Luis Vuitton. На кадрах он сидит в лимузине с люксовой сумкой этого французского бренда.

По мнению авторов Foreign Policy, именно нужда каждый раз заставляла Горбачева сниматься в рекламе — из-за гиперинфляции пенсия бывшего президента стала мизерной, а многочисленные лекции не покрывали расходы.

Сам политик позднее подтвердил эту версию в интервью France 24. Он заявил, что нужно было достраивать здание для фонда, но платить было нечем, так что рабочие начали уходить. Это и заставило его согласиться на позорный рекламный ролик.

Песни Раисе

В биографии Михаила Горбачева была еще одна примечательная веха. В 2009 году в память о своей супруге, умершей за десять лет до этого от лейкемии, он записал целый музыкальный альбом «Песни для Раисы».

«На диске записаны семь любимых романсов Раисы Максимовны. Я их исполнил сам в сопровождении Андрея Макаревича. Мы его выставили на наш благотворительный аукцион в Лондоне, а массово он распространяться не будет», — рассказывал Горбачев «Интерфаксу».

До этого, в 2004 году, бывшего советского лидера наградили престижной премией «Грэмми» за участие в озвучке музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». Помимо него, в сказке звучат голоса итальянской актрисы и певицы Софи Лорен и 42-го президента США Билла Клинтона.