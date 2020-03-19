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«Конфликты, разруха и борьба»

Рассказывает бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт, Сан-Франциско (Калифорния)

США быстро превращаются в полицейское государство, власти которого объявляют о чрезвычайных полномочиях и запрещают американцам покидать свои дома. Выходить на улицу можно лишь по необходимости.

По сути, все варианты проявления социальной жизни ограничили, чтобы помещать распространению коронавируса. И это несмотря на то, что такие действия могут привести к разрушительным последствия для американской экономики, например, к безработице, финансовым потерям, социальным волнениям и даже к гражданской войне.

Американцы никогда не испытывали такого рода социальных ограничений и терпеть их долго не намерены Скотт Беннетт бывший сотрудник спецслужб США.

Драконьи меры властей привели к нехватке предметов первой необходимости, таких как туалетная бумага, антисептики, основные продовольственные товары. Конечно, это, скорее всего, временное явление. Магазины должны быстро пополнить запасы, но паника есть. Хотя политики и СМИ и пытаются успокоить граждан.

Я сам закупал говядину, медицинский спирт, кофе, бензин, краску для принтера. Последнее — для исков и жалоб, которые мы намерены подать в адрес Калифорнии и федерального правительства из-за безрассудных мер.

Кое-где в США были конфликты, разруха и борьба за такие вещи, как туалетная бумага, медицинские принадлежности и хлеб Скотт Беннетт бывший сотрудник спецслужб США.

Штаты также начинают создавать специальные пункты, где люди смогут выяснить, инфицированы они или нет. Большинство туристов вернулись в родные страны.

«Мы не готовы к пандемии»

Рассказывает советник Демократической партии США Антон Конев, Олбани (Нью-Йорк)

Есть некоторая паника. Ее не было, пока не закрыли все бары, рестораны и школы. Тогда люди поняли, что ситуация серьезная. До этого многие отдыхали в переполненных заведениях на вечеринках, несмотря на предупреждения.

Теперь люди пытаются быстро купить продукты. Магазины ограничивают количество людей внутри, так что часто можно видеть большие очереди снаружи.

Я закупил товары и подготовился на случай, если линии снабжения будут нарушены из-за заболевших водителей грузовиков. Почему-то все закупаются туалетной бумагой и бумажными полотенцами Антон Конев советник Демократической партии США.

На улицах туристов мало, а многие местные жители работают из дома. Коронавирус наглядно показал, насколько мы не готовы к пандемии. И это все только начинается. Пик, который прогнозируют, настанет через 45 дней.

«Маски невозможно купить»

Рассказывает гражданка США Назрин, Миннесота (Миннеаполис)

Особо сильно у нас никто не напуган. Дело в том, что сложнее всего сейчас в Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне. Но и у нас распроданы все маски, купить в аптеке их невозможно. Пришлось покупать онлайн. В остальном дефицита нет, поэтому не закупаемся.

Переживают те, кто летит в другие штаты. В Миннеаполисе даже в аэропорту было мало людей в масках, в отличие от Нью-Йорка. Это объясняется тем, что у нас всего около 30 случаев заражения.

Все стараются работать из дома. Я сама ушла на самоизоляцию, регулярно мою руки Назрин гражданка США.

Школы закрывали на неделю, насколько я знаю. Все общественные мероприятия отменили. Кампусы нормально работают. Международные школьные программы отменены. Мой университет не закрывали, но двух студентов, вернувшихся из других штатов, заставили сидеть дома две недели на карантине.

Число заболевших в США, по информации Worldometers на 18 марта, составляет 7,3 тысячи, количество умерших — 116. При этом осматривать граждан на наличие коронавируса медикам в США помогают военные. Они останавливают водителей и проверяют их на наличие вируса в крови.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предположил, что COVID-19 на территорию КНР завезли именно американские военные. Подобные догадки высказали и и иранские политики, которые сочли заболевание биологическим оружием.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что коронавирус следует считать «китайским вирусом». «Наши военные никому не завозили коронавирус», — цитирует главу Вашингтона Nationalreview.