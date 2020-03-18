    18 марта 2020, 09:15

    Военные США встали на борьбу с коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Военные помогают медикам осматривать граждан на наличие коронавируса в США. Они останавливают водителей и проверяют их на наличие вируса в крови. Об этом написал сайт «Утро.ру» со ссылкой на иностранное СМИ.

    Американский сенатор Тэмми Дакуорт предлагает ввести Национальную гвардию для борьбы с коронавирусом. Дакуорт сообщил, что нацгвардейцы могут установить пункты тестирования на наличие заражения и проверять водителей. Для этого военным необходимы специальные защитные костюмы.

    Также сотрудники Наггвардии могут раздавать еду в одноразовых контейнерах детям, которые лишились школьных завтраков.

    Такая практика уже действует в 15 штатах США. Военные врачи проверяют въезжающих водителей и пассажиров на коронавирус.