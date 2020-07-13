Драка в поисках авторитета закончилась сломанным носом и отколотым зубом. Что делили блогеры Зелимхан и Коваленко

Несколько дней назад во дворе дома в Москве мужчины кавказской национальности избили блогера Святослава Коваленко. Нападение связывают с чеченским блогером Зелимханом, на угрозы которого жаловались коллеги по YouTube — Эрик Давидыч и Амиран Сардаров.

К московскому жилому дому подъехал черный Mercedes, из которого вышли около пяти мужчин кавказской наружности. В этом месте была намечена встреча всей компании с блогером Святославом Коваленко. Парень снимает видео по теме защиты прав потребителей.

Встреча с бородатыми мужчинами закончилась для Коваленко увечьями, так как его били по лицу, валили на землю. В какой-то момент один из мужчин нанес ему прямой удар в лицо, из-за чего блогер рухнул на асфальт и ударился головой.

Ролик увидел автор YouTube-канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров. Он написал в Instagram, что группа бандитов во главе с неким Зелимханом угрожает людям, избивает их и вымогает деньги, а со стороны правоохранительных органов России и Чечни никакой реакции нет.

В комментарии к этому посту отметился помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

«Уважаемые друзья, Амиран! Конечно же, есть реакция, и я лично сегодня целый день занимаюсь этим вопросом. Я связался со Святославом, нашли всех участников этого инцидента. Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. Рамзан Ахматович [Кадыров] всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений», — написал Дудаев.

В то же время сам Зелимхан недавно записал видео, в котором реагировал на другое нападение кавказцев на Коваленко. Тогда Зелимхан говорил, что нападать впятером на одного — низкий поступок, не присущий кавказцам и мусульманам.

«Я вам делаю конкретно замечание. Вы не кавказцы, вы никакого отношения к Кавказу не имеете, потому что Кавказ — это мы, а не вы. Меня не учили дома драться впятером на одного, это мы обычно против пятерых по одному выходим», — сказал Зелимхан в видео.

Драку между людьми Зелимхана и Коваленко прокомментировали многие известные в блогосфере люди. В их числе рэпер Рома Жиган. Он обратил внимание, что Коваленко выбрал для себя опасный контент — съемки на рынках, в кальянных, поэтому рано или поздно такое должно было случиться с блогером. Однако Жиган встал больше на сторону именно Коваленко, отметив, что, судя по видео, молодого человека били «толпой по очереди».

С большим негативом к истории Коваленко и Зелимхана отнесся блогер Игорь Швед, с которым в свое время у Коваленко был конфликт. По мнению Шведа, Коваленко провоцировал людей Зелимхана и все делал наигранно, чтобы эти кадры оказались на видео.

Спор из-за авторитета

В разговоре с «360» Зелимхан сказал, что сам Коваленко позвал его на разговор в этом дворе. А в итоге это, в его понимании, оказалось провокацией. Необходимость беседы между сторонами появилась после того, как Коваленко якобы «высмеял» Зелимхана в видео.

Обыкновенная бытовая почва, он высмеял нас своим роликом, давно готовился к этому. Мы не искали конфликтов, человек с нами общался, и просто ни с того ни с сего он конфликт раздул, подключая других ютуберов, провокаторов Зелимхан.

Зелимхан уверен, что Коваленко его провоцировал и выводил пришедших мужчин на драку. Всему виной оператор, который, в понимании Зелимхана, пришел вместе с Коваленко и специально снимал происходящее.

В то же время у Коваленко есть своя версия, почему начался конфликт. Точку зрения он высказал на YouTube 11 июля. Там же он рассказал о полученных травмах — у него отколот зуб, сломан нос и много ссадин.

Зелимхан приехал спросить с меня за интервью, в котором я сказал, что он не является для меня авторитетом Святослав Коваленко.

Друг и помощник Коваленко Никита Ворожбитов подтвердил «360»: ссора началась из-за того, что блогер не считал Зелимхана авторитетным человеком. Собеседник добавил, что ранее между Коваленко и Зелимханом не было конфликтов и они хорошо общались, делали совместные проекты.

Конфликт с Давидычем и Билом

У Зелимхана уже были конфликты со многими блогерами. Одним из них был Эрик Давидыч, который еще в декабре рассказывал, что у него вымогали 25 миллионов рублей, обещая общее покровительство. Тогда в материалах фигурировало имя Зелимхан.

Давидыч рассказал «360», что Зелимхану делали предупреждения, в том числе в этом участвовал Адам Делимханов — советник Рамзана Кадырова. Ссора Давидыча с Зелимханом закончилась тем, что чеченский блогер извинился.

Думаю, что эти люди немного берега попутали, не поняли, что происходит и где они живут. Я считаю, что этих людей нужно сажать, никакие разговоры с ними не могут вестись. <…> Лет на 10 они должны уехать Эрик Давидыч.

Ранее Давидыч говорил, что у его коллеги Эдварда Била требовали два миллиона рублей. С самим Билом «360» связаться не удалось. Но в Сети есть видео, на котором блогер сидит около мужчины, который внешне похож на Зелимхана, и извиняется за видео в торговом центре. Речь идет о пранке, когда Бил подрался с продавцом-дагестанцем. Сам Зелимхан в одном из своих видео сказал, что наряду с извинениями Бил отдал ему миллион рублей.