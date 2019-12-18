Блогер Давидыч обратился в полицию из-за вымогательств после плевка. Фото

Известный блогер Эрик Китуашвили, записывающий видео под ником Эрик Давидыч, обратился в полицию в связи с вымогательствами. Как блогер рассказал «360», ему устраивают провокации, чтобы получить 25 миллионов рублей.

Последний громкий случай произошел 16 декабря, когда Давидыч снимал ролик на Васильевском острове. По его словам, мужчина, представлявшийся ему раньше Шведом, плюнул вслед его машине, чтобы вызвать на провокацию.

«Подъезжает машина, начинает нас человек оскорблять, начинает оскорблять сотрудников. Мы видим, что это больной человек. Садимся в машину, начинаем уезжать, он плюет нам в машину, [попадает] мне на одежду. Я сначала завелся, выскочил, а он стоит, трясется и снимает на телефон. Он делает это, это провокация, чтобы я его ударил. Что будет после того, как ударишь человека? Тюрьма. Я не стал никого трогать, сел в машину и уехал дальше», — рассказал Давидыч «360».

По словам Давидыча, это спланированная провокация, которая длится уже полгода. И теперь, когда у него есть доказательства, он решил обратиться в полицию. Копию объяснений блогер передал «360».

Из материалов следует, что вымогательства начались в июне, когда мужчина, фигурирующий по имени Зелемхан угрожал Давидычу предметом, похожим на пистолет, требуя денег за общее покровительство.

«Есть группа людей, которая вымогает у меня 25 миллионов рублей на протяжении крайних полугода. Приезжают, угрожают оружием мне, угрожают жизни и не только мне, а другим блогерам тоже. Это некая группировка, которая получает деньги с блогеров путем провокации и вымогательства. Многие отдают, я не собираюсь этого делать и не буду этого делать. Я считаю, что эти люди должны быть арестованы и сидеть в тюрьме», — заявил Давидыч.

По рассказу блогера, с ним контактировали три человека. Кроме Зелимхана и Шведа, в объяснении фигурирует их друг Альберт. Блогер встречался с провокаторами три раза и еще дважды говорил по телефону, требования и сумма, по его словам, не менялись.

Теперь Давидыч намерен привлечь своих обидчиков к уголовной ответственности за угрозы убийством и вымогательство.