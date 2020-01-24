Дорогие сидельцы. Мигрантов с «легкими» преступлениями предложили отправлять в родные тюрьмы

Правозащитники призвали разгрузить СИЗО и колонии России от мигрантов. Сейчас в камерах находятся 26 тысяч иностранных заключенных, их содержание обходится стране в 13 миллиардов рублей в год. Но люди, совершившие не тяжкие преступления, могут ждать суда или отбывать наказание и на родине. Нужно лишь создать нормативную базу с другими государствами.

Правозащитники считают, что нужно уменьшить число мигрантов в российских колониях и СИЗО. Сейчас, пояснил «Независимой газете» экс-член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников, в них находятся 26 тысяч приезжих. Содержание каждого обходится стране в 500 тысяч рублей ежегодно. То есть в 13 миллиардов рублей в год.

Многие российские СИЗО переполнены, напомнил Мельников «360». Если мигрантов в них станет меньше, изоляторы разгрузятся, а расходы государства предсказуемо уменьшатся.

«Освободившиеся деньги можно потратить на проведение ремонтных работ, улучшение качества медпомощи. То есть перераспределить денежные средства, что улучшило бы обстановку в изоляторах», — добавил он.

Отправить на родину

Правозащитники считают: за легкое преступление — например, кражу продуктов — иностранцев можно отпускать под подписку о невыезде или домашний арест. Иначе придется содержать их в изоляторе, а после суда еще и в колонии.

«Если нет тяжкого вреда и не настаивают потерпевшие, можно договориться со странами, особенно входящими в Евразийский экономический союз. Создать нормативную базу для экстрадиции, в том числе на период следствия. Просто переслать документы, а разбирательство проводить на территории той страны», — сказал Мельников.

Также правозащитники предлагают депортировать на родину тех, кто совершил не тяжкие преступления — пусть отбывают наказание там. Приезжие из стран, с которыми у России есть соглашения, уже могут пользоваться этим правом. Для этого осужденному нужно написать заявление в посольство, но многие об этом не знают. Некоторых мигрантов, впрочем, депортируют, рассказал «360» полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко.

«Отправляют, тех, с чьими странами отлажено взаимодействие через Минюст. Но мы, туда отправляя, должны быть уверены, что он там отбудет наказание, а не будет тут же освобожден. Потому что это будет стимулировать совершение преступлений среди их земляков», — пояснил он.

Выслать дешевле

После освобождения мигрантов помещают в специальные приемники, где они ждут депортации. Консульства не спешат помогать своим гражданам — например, не помогают с документами. Срок ожидания, пояснил «360» полковник Макиенко, зависит от страны. Некоторые экс-заключенные месяцами ждут в спецприемниках. Чаще всего, по его опыту, сроки затягивают Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

Мельников пояснил, что некоторые государства отказываются платить за билеты своих граждан. В 2019 году МВД даже предлагало проводить депортацию за счет мигрантов. На проживание каждого иностранца в спецприемнике в месяц уходит около 25 тысяч рублей, в то время как билет в тот же Таджикистан стоит 15 тысяч рублей.

«У нас есть норма о приобретении билета до дома для российского заключенного за счет бюджета. Мне кажется, аналогичная процедура должна действовать и для мигрантов — чтобы им спонсировали возвращение на родину», — сказал правозащитник.

Отпускать таких людей на свободу в России нельзя, считает полковник в отставке Макиенко. Даже россиянам с судимостями трудном найти работу, что тут говорить про мигрантов. Оставшись без денег в чужой стране, отчаявшийся человек может пойти на новое преступление.