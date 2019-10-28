Частные тюрьмы могут появиться в России. Эксперимент начнут с СИЗО Москвы

Московские правозащитники активно обсуждают создание в России частных тюрем. Пока речь идет только о следственных изоляторах столицы, но если инициатива окажется инвестиционно привлекательной, ее внедрят по всей стране. Не секрет, что в Москве СИЗО переполнены, а строительство дополнительных изоляторов существенно упростило бы ситуацию.

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Все нюансы обсудили на открытии новой общественной приемной столичного омбудсмена Татьяны Минеевой, которая начала работать на базе Центра правовой помощи «Версия защиты». Площадка объединяет две коллегии адвокатов, службу контроля справедливого правосудия и две общественные приемные.

Создавать в России частные тюрьмы и как это делать? Ответ ищут правозащитники, адвокаты и представители бизнеса. Все они собрались за круглым столом, чтобы обсудить детали.

Допустим, найдется инвестор, который готов вложить деньги в строительство нового современного следственного изолятора. Но по какому принципу туда будут попадать обвиняемые, чтобы не было дискриминации? И будут ли выгодны частные тюрьмы государству и самим инвесторам? Чтобы ответить на все эти вопросы, представители рабочей группы привлекают экспертов из разных областей, а также изучают международное право и опыт Европы и США.

Источник фото: Pexels/Cameron Casey

О том, что уголовно-исполнительную систему в России пора обновлять, говорят давно. Чтобы улучшить быт в СИЗО и повысить уровень медицинского обслуживания, необходимо финансирование. Решение заключается в привлечении частных инвесторов, считают правозащитники.

В любом случае человек, который еще не осужден, его вина не доказана, должен находиться в нормальных человеческих условиях. <…> Если будут частные изоляторы, то государственным изоляторам будет на кого равняться, смотреть Георгий Волков. правозащитник.

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Бизнесменам, готовым помочь в инвестировании, будут предлагать дополнительные услуги. Например, помощь в решении проблем. Также предприниматели могут предлагать свои идеи по поводу разного рода проектов.

Адвокат Роман Кандауров отметил, что его коллегия адвокатов готова оперативно решать неблагоприятные ситуации, возникающие у представителей бизнеса. Тем более что большинство защитников — бывшие сотрудники следствия, судьи, имеющие богатый опыт работы именно внутри системы.

«Мы планируем здесь собирать именно бизнес, который сосредоточен в ЦАО, чтобы услышать сразу всех, чтобы выявить общую проблематику. Для того, чтобы собрать кейсы. И когда станет понятно, что есть какая-то проблема не у одного, а у многих бизнесменов, тогда можно выносить ее дальше», — сказала Татьяна Минеева.