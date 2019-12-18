Дороги обратно в спорт нет? Уход Загитовой накалил обстановку в российском фигурном катании до предела

Недавно между великими фигуристами и тренерами разгорелся скандал. А все из-за Алины Загитовой, которая сказала, что возьмет паузу в своей карьере. Спортсменка уточнила, что не собирается бросать фигурное катание, однако многие сомневаются в ее словах. Ведь такие ситуации происходят уже не в первый раз, и многие из тех, кто взяли перерыв, покидают спорт навсегда. «360» попытался разобраться, каковы шансы на возвращение Загитовой к профессиональным соревнованиям.

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова рассказала, что спортсмены, которые берут паузу в своей карьере, в большинстве случаев уже не возвращаются к профессиональным выступлениям.

«[Покидают спорт] чаще, чем берут паузу. Потому что другие начинают кататься лучше. Встал на месте, значит отстал», — сказала она.

Однако Великова уточнила, что не все спортсмены идут таким путем. Она вспомнила о подобном случае, который произошел в ее тренерской карьере — Алексей Тихонов уходил из большого спорта, однако вернулся через несколько лет. После возвращения они с партнершей Марией Петровой смогли завоевать несколько золотых медалей, поучаствовать в двух Олимпиадах, а также стать чемпионами мира и Европы. Покатался в шоу Тарасовой и вернулся. Это не практика, это бывает.

Фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов выступают во время акции «Спортивная студенческая ночь» на ГУМ-катке на Красной площади в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, Великова напомнила о спортсменках, которые берут перерыв в карьере из-за беременности. Многие из них возвращаются в спорт после родов и даже достигают высоких результатов на различных соревнованиях.

Сложности возвращения

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Алина Загитова вряд ли вернется в профессиональный спорт. Он считает, что она вновь начнет соревноваться только в том случае, если фигурное катание станет регулироваться возрастным цензом.

«Сейчас видим в фигурном катании, что девушкам, которые становятся старше, очень сложно конкурировать с подростками. И это, как мне кажется, путь в тупик. Мы видим соревнования 14-летних, которые могут прыгать четверные, а скоро начнут прыгать пятерные. Но мы не видим женственности, красоты, изящества. Это, конечно, спорный момент, но если Загитова сказала, что уйдет и может быть вернется, я думаю, что она скорее уйдет, чем вернется», — пояснил Губерниев.

Он привел в пример фигуристку Аделину Сотникову, которая взяла перерыв в карьере вскоре после завершения Олимпийских игр в Сочи, где выиграла золотую медаль. Губерниев отметил, что в этой ситуации сразу было ясно — она больше не вернется в спорт.

Аделина Сотникова выступает в ледовом шоу «Щелкунчик 2» в СК «Олимпийский» в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

Великова считает, что Загитова уже добилась всего в своей профессиональной карьере — она взяла золото на Олимпиаде 2018 года, а также заняла первые места на чемпионатах Европы (2018 год) и мира (2019 год).

«То, что она сейчас показывает — она явно отстает от девочек, с которыми рядом катается. На нее это действует удручающе. У нее сплошные рекламы, проекты. Она занимается не спортом, а чем-то другим», — заключила тренер.

Губерниев, в свою очередь, заявил, что поддержит Загитову, если та решит уйти из профессионального фигурного катания.

Загитовой очень сложно будет вернуться, если она это сделает (уйдет — прим. ред.), я буду всячески приветствовать, поддерживать Алину. Но мы понимаем, что если правила фигурного катания останутся теми же, то балом правят более молодые спортсменки», — пояснил он.

Алина Загитова выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах по фигурному катанию в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

Нешуточный скандал

После заявления Загитовой о перерыве в карьере в тренерском штабе разгорелся нешуточный скандал. Причиной стал комментарий заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая отметила, что Алина берет паузу из-за недостатка мотивации.

В ответ на этот комментарий, тренерский штаб Тутберидзе — тренера Алины Загитовой — написал в Instagram жесткий ответ, обвинив Тарасову в излишней критике.

Ее позицию поддержали и многочисленные поклонники фигуристки. На сайте Change.org. появилась петиция, адресованная Владимиру Путину, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, а также руководству Федерации фигурного катания на коньках РФ.

«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — сказано в документе.

Дмитрий Губерниев не согласен с такой реакцией на ситуацию.

«Я считаю, что мы, комментаторы, имеем право на любое мнение. И Татьяна Анатольевна [Тарасова] имеет право на абсолютно любое мнение. Она великий тренер, прекрасный комментатор», — отметил он в беседе с «360».

Свою позицию Губерниев высказал и в Instagram. Он опубликовал пост, в котором рассказал о своих дружеских отношениях с Тарасовой, и отметил, что она «вызывает настоящие, неподдельные эмоции» у всех, кто слушает ее комментарии. По словам Губерниева, ее можно любить или ненавидеть, но остаться равнодушным — нельзя.