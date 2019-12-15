Фигурное катание в России погрязло в агрессии. Конфликт вышел на пик после заявления Загитовой
Пауза в карьере
О приостановке спортивной карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой стало известно 13 декабря. Фигуристка объявила о тайм-ауте в эфире Первого канала.
Загитова заверила, что не уходит полностью из спорта, будет дальше тренироваться и участвовать в шоу. При этом страна останется в этом сезоне без звезды фигурного катания на чемпионате России, Европы и мира. Она также назвала тренерский штаб Тутберидзе своей семьей и подчеркнула, что не имеет с ним никакого конфликта.
Этери Тутберидзе в свою очередь пояснила, что прошедшие полтора года выдались для Загитовой очень сложными. «Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она побыстрее соскучились и вернулась обратно», — говорила тренер фигуристки.
Такое заявление, да еще и без объяснения конкретных причин, просто не могло остаться без обсуждения.
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Журналисты поспешили узнать мнение коллег-фигуристов. По словам заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, спортсменка могла приостановить карьеру из-за отсутствия мотивации. Загитова просто уже достигла главных титулов — олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
«У нее сейчас все есть и нет мотивации. Вернется ли она в спорт? Я уверена, что никогда. Но самое страшное, что у нас и спорта может не быть», — утверждала Тарасова.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил свою точку зрения. Он предположил, что причиной такого решения могла стать травма или нарастающая конкуренция.
«Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться — в арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а все остальное для победы у нее есть», — сказал Плющенко ТАСС.
Реакция тренерского штаба
Цитаты Плющенко и Тарасовой разлетелись по многим СМИ. Мнение коллег увидели в тренерском штабе Тутберидзе, но не оценили высказывания о своей подопечной. Вот тут и начался громкий скандал.
«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за 10. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — написала команда Тутберидзе в Instagram.
Этими словами пост не ограничился и вышел довольно жестким. В штабе пожелали юным российским спортсменам почувствовать «немного меньше любви» Тарасовой, чем ощутила фигуристка.
Команда тренера Загитовой «проехалась» также по Плющенко, заявив, что сейчас его никак нельзя назвать тренером.
«Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах», — отмечалось в сообщении.
В заключение штаб пожелал фигуристу «воспитать хотя бы одного своего спортсмена», а всем остальным «здоровья и добра».
«Хамская» реакция
Гневный пост наставников Загитовой Плющенко увидел утром 15 декабря. Спортсмен не стал отмалчиваться и подлил еще масла в огонь.
Для начала он решил объяснить негодование самой Тутберидзе. Фигурист отметил, что тренер переживает не только по-человечески, но и как «спортивный менеджер». Загитова приносила хороший доход своей команде, которая теперь его лишилась.
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«Не имею обыкновения хамить женщинам, но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской. И это невозможно извинить, даже понимая всю степень расстройства от утраты вашим „штабом“ не только талантливого, но и весьма доходного проекта», — сказано в Instagram-посте Плющенко.
Дальше спортсмен ответил на обвинения коллег в переманивании Загитовой. Он вспомнил фразу «рядить по себе» и заявил, что если бы хотел кого-то заполучить в команду, то имеющихся возможностей хватило бы на «целую „Плющенко-тим“». При этом фигуристы бы выступали с хорошими зарплатами и внушительными контрактами от спонсоров.
По словам фигуриста, Загитова сама просила у него советов на шоу в Японии. В частности говорила о проблемах с освоением четверных прыжков.
«Странно, что целый штаб не понимал тренды современного спорта», — подчеркнул Плющенко и предложил Тутберидце посетить одну из его тренировок. Он также заверил, что тренер никогда не берет девочек с нуля, а работает «только с готовыми детьми с тройными прыжками, чтобы излишне не париться».
«И конечно, уважаемая Этери, никакая, самая пронзительная степень вашей неудовлетворенности и досады, не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой — гения и великого тренера», — подчеркнул Плющенко.
Точка Загитовой
Конфликт в мире профессионального фигурного катания действительно разгорелся не шуточный. Точку в этом потоке негатива решила поставить сама «виновница торжества». Алина Загитова опубликовала сообщение, где объяснила, что во время эфира очень волновалась и не смогла правильно донести свою мысль.
«Мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более „уходить“. Ни о каком „уходе“ или „завершении“ я даже не думаю», — заявила спортсменка.
Она отметила, что занимается фигурным катанием с четырех лет и этот вид спорта для нее — «жизнь». Загитова добавила, что уже добилась всевозможных первых мест и теперь хочет быть на «высшем пьедестале», для чего необходимо работать еще усерднее.
«Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой „фигурный“ путь с поддержкой моих тренеров», — заключила Алина.