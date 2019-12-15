Фигурное катание в России погрязло в агрессии. Конфликт вышел на пик после заявления Загитовой

Российское фигурное катание переживает непростые времена. Мало того, что в красивом виде спорта появились фанаты, которые вываливают тонны хейта в адрес российских фигуриток, так теперь и конфликт между тренерами перешел в открытую фазу. События, которые произошли после того, как Алина Загитова решила приостановить карьеру, вынудили Тутберидзе и Плющенко написать открытые письма с взаимными обвинениями. Главное о скандале в фигурном катании — в материале «360».

Пауза в карьере

О приостановке спортивной карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой стало известно 13 декабря. Фигуристка объявила о тайм-ауте в эфире Первого канала.

Загитова заверила, что не уходит полностью из спорта, будет дальше тренироваться и участвовать в шоу. При этом страна останется в этом сезоне без звезды фигурного катания на чемпионате России, Европы и мира. Она также назвала тренерский штаб Тутберидзе своей семьей и подчеркнула, что не имеет с ним никакого конфликта.

Этери Тутберидзе в свою очередь пояснила, что прошедшие полтора года выдались для Загитовой очень сложными. «Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она побыстрее соскучились и вернулась обратно», — говорила тренер фигуристки.

Такое заявление, да еще и без объяснения конкретных причин, просто не могло остаться без обсуждения.

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Журналисты поспешили узнать мнение коллег-фигуристов. По словам заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, спортсменка могла приостановить карьеру из-за отсутствия мотивации. Загитова просто уже достигла главных титулов — олимпийская чемпионка и чемпионка мира.

«У нее сейчас все есть и нет мотивации. Вернется ли она в спорт? Я уверена, что никогда. Но самое страшное, что у нас и спорта может не быть», — утверждала Тарасова.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил свою точку зрения. Он предположил, что причиной такого решения могла стать травма или нарастающая конкуренция.

«Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться — в арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а все остальное для победы у нее есть», — сказал Плющенко ТАСС.

Реакция тренерского штаба

Цитаты Плющенко и Тарасовой разлетелись по многим СМИ. Мнение коллег увидели в тренерском штабе Тутберидзе, но не оценили высказывания о своей подопечной. Вот тут и начался громкий скандал.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за 10. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — написала команда Тутберидзе в Instagram.

Этими словами пост не ограничился и вышел довольно жестким. В штабе пожелали юным российским спортсменам почувствовать «немного меньше любви» Тарасовой, чем ощутила фигуристка.

Источник фото: instagram.com/teamtutberidze

Команда тренера Загитовой «проехалась» также по Плющенко, заявив, что сейчас его никак нельзя назвать тренером.

«Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах», — отмечалось в сообщении.

В заключение штаб пожелал фигуристу «воспитать хотя бы одного своего спортсмена», а всем остальным «здоровья и добра».

«Хамская» реакция

Гневный пост наставников Загитовой Плющенко увидел утром 15 декабря. Спортсмен не стал отмалчиваться и подлил еще масла в огонь.

Для начала он решил объяснить негодование самой Тутберидзе. Фигурист отметил, что тренер переживает не только по-человечески, но и как «спортивный менеджер». Загитова приносила хороший доход своей команде, которая теперь его лишилась.

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«Не имею обыкновения хамить женщинам, но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской. И это невозможно извинить, даже понимая всю степень расстройства от утраты вашим „штабом“ не только талантливого, но и весьма доходного проекта», — сказано в Instagram-посте Плющенко.

Дальше спортсмен ответил на обвинения коллег в переманивании Загитовой. Он вспомнил фразу «рядить по себе» и заявил, что если бы хотел кого-то заполучить в команду, то имеющихся возможностей хватило бы на «целую „Плющенко-тим“». При этом фигуристы бы выступали с хорошими зарплатами и внушительными контрактами от спонсоров.

По словам фигуриста, Загитова сама просила у него советов на шоу в Японии. В частности говорила о проблемах с освоением четверных прыжков.

«Странно, что целый штаб не понимал тренды современного спорта», — подчеркнул Плющенко и предложил Тутберидце посетить одну из его тренировок. Он также заверил, что тренер никогда не берет девочек с нуля, а работает «только с готовыми детьми с тройными прыжками, чтобы излишне не париться».

«И конечно, уважаемая Этери, никакая, самая пронзительная степень вашей неудовлетворенности и досады, не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой — гения и великого тренера», — подчеркнул Плющенко.

Точка Загитовой

Конфликт в мире профессионального фигурного катания действительно разгорелся не шуточный. Точку в этом потоке негатива решила поставить сама «виновница торжества». Алина Загитова опубликовала сообщение, где объяснила, что во время эфира очень волновалась и не смогла правильно донести свою мысль.

«Мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более „уходить“. Ни о каком „уходе“ или „завершении“ я даже не думаю», — заявила спортсменка.

Она отметила, что занимается фигурным катанием с четырех лет и этот вид спорта для нее — «жизнь». Загитова добавила, что уже добилась всевозможных первых мест и теперь хочет быть на «высшем пьедестале», для чего необходимо работать еще усерднее.

«Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой „фигурный“ путь с поддержкой моих тренеров», — заключила Алина.