Доплатить за лето. Россияне недовольны действиями операторов при изменении туров

Российские туристы жалуются на сложности с заменами несостоявшихся из-за коронавируса поездок. Вместо теплого времени года им предлагают отдых не в сезон и просят доплату «за лето». Других отправляют в отели с завышенной ценой. С третьих удерживают средства за аннулирование туров. Разбираемся, что это — хитрости операторов или вынужденная мера.

В январе москвичка Оксана Тимофеева (имя изменено по просьбе героини) купила через сервис Оnlinеtоurs путевку «Интуриста» в Турцию. За отдых в пятизвездочном отеле с 24 апреля по 1 мая семья с маленьким ребенком заплатила 46 тысяч рублей. Из-за коронавируса поездка не состоялась.

«Когда появилась информация об открытии Турции, я сразу связалась с турфирмой. Они снова начали гнуть линию про замену тура без доплат только на даты, удобные им — то есть осень, причем поздняя, зима — без новогодних праздников и весна следующего года. Если мы хотим взять путевку на лето, то должны доплатить», — добавила Оксана.

За поездку в августе Тимофеевым придется выложить еще 40-50 тысяч, причем не за «пятерку» а за трехзвездочный отель. С отдыхом следующей весной тоже проблемы. Осенью ребенку исполнится два года, придется доплачивать за место в самолете. То есть по стоимости поездка уже не будет равноценной.

С похожими сложностями столкнулись и другие туристы. Клиентка Tez Tour рассказала, что ей отказались перенести мартовскую поездку в Египет на бархатный сезон — с 21 августа по 2 сентября. Турист TUI поделился историей о том, как его не захотели отправить в выбранный им же отель, мотивируя отказ отсутствием свободных номеров. А когда мужчина убедился, что места на нужные ему даты есть, ему сообщили, что «отель теперь не в их системе». Еще одна клиентка того же оператора рассказала, что с нее взяли 100 евро за аннулирование путевки и не вернули деньги в обещанный срок.

Равноценная замена

Оксана оплатила тур с «низкими датами» — отдых до начала официального купального сезона в Турции, пояснили «360» в пресс-службе «Интуриста». Соответственно, она может перенести его без доплат на аналогичный период в 2021 году, либо на любые даты соответствующие тарифам ее путевки — с 12 октября по 20 декабря 2020 года либо с 10 января по 31 мая 2021 года.

Представитель TUI пояснил «360», что в компании отслеживают и разбирают все отзывы туристов. В пресс-службе Tez Tour сообщили, что предоставили всем желающим возможность получить равнозначный тур в обозначенные договором сроки либо в другое время, но не позднее 31 декабря 2021 года.

«Принимая решение о переносе тура клиента на альтернативные даты, туроператор также оценивает возможность совершить путешествие в страну пребывания в желаемые даты, чтобы исполнить обязательства перед клиентом в полном объеме согласно действующему договору», — добавили в пресс-службе компании.

Туроператоры не требуют доплат за на равноценные замены и предлагают разные варианты переносов, рассказала «360» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Но большинство россиян хотя отдохнуть «сегодня и сейчас». В той же Турции открыты только 40% отелей — операторы физически не смогут отправить всех желающих на отдых этим летом.

«Квот у операторов жестких, когда в начале года они оплачивают блоки, не было. Никто же не знал, когда откроется Турция. Все номера у операторов под запрос: подтверждает отель — значит, подтверждает. Нет — значит, идет замена отеля. Но туристу предоставляется право отдохнуть», — добавила Осипова.

А вот ситуация с поездкой в Египет через Tez Tour собеседнице «360» непонятна. Авиасообщение с этой страной не восстановлено, поэтому речи о переносе тура на конкретные даты пока не может быть. Удержание 100 евро — это, по ее словам, законный вычет фактически понесенных компанией расходов.

За равноценный тур доплаты быть не может, подтвердил «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В безальтернативной форме предлагать сменить лето на зиму нельзя.

Законные доплаты

Коронавирус, напомнила Осипова, придумали не туроператоры — они такая же пострадавшая сторона, как их клиенты. По закону компании должны до 31 декабря 2021 года предоставить россиянам аналогичные сгоревшим путевки, но отели и курорты могут быть другими. Что касается доплаты за авиабилеты ребенка, то это требование не оператора, а авиакомпании.

Другое дело, если человек хочет отдохнуть в более высокий сезон или в лучшем, чем бронировал, отеле. Здесь туроператор вправе предложить доплатить разницу в классе курорта или категорийности гостиницы. В случае с подросшим ребенком вопрос должен решаться по соглашению сторон, уверен Юрий Барзыкин.

«Дело в том, что „Интурист“ или другой туроператор не виноват, что за время в пути дети подросли. Если ребенок подрос — это по соглашению сторон. С формальной стороны это же авиакомпания предоставляет билет, а не туроператор, он должен доплачивать за авиабилет», — пояснил Барзыкин.

При возникновении спорных ситуаций собеседник «360» рекомендовал постараться урегулировать ситуацию с оператором. Если не удастся, тогда стоит обратиться за помощью в Ростуризм.