Дома лучше. Кого будут штрафовать за нарушение карантина и чем он отличается от изоляции

Жителям московского региона напомнили, что нарушение карантина — это уголовное преступление. Кроме того, в ближайшее время могут повысить штрафы. Но наказание коснется не всех.

Нарушение карантина и раньше наказывалось по статье 236 УК «О нарушении санитарно-эпидемиологических правил». В конце января этого года коронавирус был признан опасным для окружающих заболеванием, поэтому карантин в данном случае как раз и является таким правилом.

Степень наказания зависит от последствий. Если по вине нарушителя кто-то заразится, то его по статье ждет штраф до 80 тысяч. Если же кто-то умрет, то нарушителю может грозить тюремный срок.

Кроме того, Правительство предлагает внести поправки и в административный кодекс, по которому также полагалось наказание за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Теперь штраф за нарушение карантина может составить до 1 миллиона рублей. Правда, это касается только юридических лиц. Так что вероятность попасть на крупную сумму для нарушителя заметно возрастает.

Кого будут штрафовать?

Но кого могут коснуться эти законы? В Москве карантин официально не объявлен, транспорт не перекрыт, а самоизоляция носит только рекомендательный характер. Следовательно, если вам вдруг захочется выйти из квартиры подышать свежим воздухом, полиция не сможет вас задержать.

Другое дело, если вы вернулись из-за границы. Тогда по прибытии вы подписываете документ о самоизоляции, сообщаете свои контакты Департаменту здравоохранения и следующие 14 дней находитесь на домашнем карантине. В отличие от добровольной изоляции, карантин уже является обязательным.

Поскольку в больницах лежат только те, у кого коронавирус подтвержден, на домашнем карантине остаются все, кто вернулся из-за рубежа, а также их сожители. Кроме того, обязательно должны соблюдать карантинный режим те, кто как-то контактировал с зараженными. И вот в этом случае нарушение будет караться по закону. Кстати, даже если во время домашнего карантина вам резко станет плохо, идти в поликлинику не надо — нужно вызвать врача на дом.

На данный момент сообщается, что в России уже успели оштрафовать около 500 нарушителей карантина.

Как наказывают в других странах

Аналогичные меры существуют и в других странах. Так, например, в охваченной коронавирусом Италии власти объявили о чрезвычайных мерах: если раньше штраф за нарушение карантина составлял 206 евро, то теперь он может вырасти до 3000. Впрочем, региональные власти могут принимать и более жесткие меры по отношению к нарушителям, если посчитают нужным — теперь это не возбраняется. Причем надо понимать, что в Италии карантин является обязательным для всех жителей.

Не менее жесткие меры действуют и в Испании. Так же, как и в Италии, чтобы просто выйти на улицу, нужно специальное разрешение. Выдается оно только в том случае, если человек движется куда-то по работе. Если его нет, то нарушителя ждет штраф до 30 тысяч евро, а в некоторых случаях — даже тюрьма.

В Чехии могут оштрафовать за отсутствие маски, и это довольно странно, учитывая, что для здорового человека маска бесполезна. Сообщалось о тысячах оштрафованных жителей Греции, где также введены ограничения на передвижение.

Аналогичные штрафы за выход из дома без уважительной причины введены в Великобритании, Франции и Германии.