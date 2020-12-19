«Дом-2» реализовал мечту подростков и тайные желания взрослых. Почему люди смотрели шоу 16 лет, хотя и смеялись над ним

Молодые люди и девушки строили отношения на ТНТ целых 16 лет. Но в итоге шоу «Дом-2» закрылось. Теперь телеканал просто сосредоточится на других проектах. А вот зрителей ждет ломка и утеря привычки, формирующей их жизнь долгие годы, считает психолог. Тем не менее уже давно нужно прекратить одурачивать аудиторию, считает светский журналист.

«Дом-2» выходит в эфир с 2004 года. Но 18 декабря медиапространство потрясла новость, которая казалась невозможной: проект закрывается.

Официальная причина — желание сосредоточиться на других проектах. В первую очередь ТНТ освободит сетку вещания для юмористических программ и сериалов. К тому же телепрограмма теряла рейтинги, из-за чего «Дом-2» покинули крупные рекламодатели.

Участники и ведущие проекта не знают, что их ждет после 27 декабря. Один из возможных вариантов — «переезд» шоу на другой телеканал. Соответственно, проект не закрывается полностью, а лишь прекращает выходить на ТНТ.

Вуайеризм и подростковая мечта

«Дом-2» — это соединение множества фантазий взрослых людей. Именно в этом кроется популярность этого реалити-шоу, рассказал «360» психолог Евгений Фомин. Речь здесь идет о некой сублимации вуайеризма.

«Люди любят подглядывать, они любят смотреть за человеческими отношениями в худших их проявлениях. Если бы там было все красиво, читали друг другу Фета и Достоевского, то, наверное, была бы меньшая востребованность. Но так как там все самое грязное и плохое, на что способен человек в своем проявлении, то это оказалось востребованным», — объяснил специалист.

По его мнению, зрители, даже не желая смотреть, все равно поглощают такой контент.

«Дом-2» дает возможность приобщиться к особому образу жизни. Участники себя не ограничивают, проявляют свою личность так, как им хочется. Это касается и сексуальных потребностей, и права говорить все, что вздумается, и даже драться. Причем подобное поведение приветствуется. Зрители находят в себе отклик. Это значит, что аудитория тоже хотела бы проявлять себя таким образом: ссориться, ругаться, менять партнеров, а потом все это обсуждать.

Помимо этого, «Дом-2» — что-то вроде подростковой мечты. В проекте можно легко реализовать себя, при этом ничего не делая. Соответственно, не надо учиться в университете, быть дисциплинированным. Однако в то же время у участников есть возможность зарабатывать деньги и хорошо себя чувствовать.

Просто за то, что ты есть, тебе дают дом и славу, и девчонок или парней симпатичных. Возможность реализоваться в такой инфантильной мечте просто так, потому что ты вот такой вот красавчик Евгений Фомин.

«Ты пришел, рот раскрыл, всех послал ярко — и ты востребован в этом. Есть целый федеральный канал, тебя много миллионов смотрит, ты становишься популярным и известным, и ты ничего для этого не сделал. Это тоже такая инфантильная мечта», — отметил психолог.

Реалити-шоу предлагало что-то вроде подростковой романтики, особенно когда участники сидели у костра. В передаче нет забот, работы, учебы, семьи, обязательств.

«Проект начался на таких подростковых интересах и, в общем-то, продолжался, он этим и цеплял», — пояснил психиатр.

Зрители приобщались к этому и ощущали некую сопричастность к такому образу жизни. Им казалось, что все в мире легко.

Для тех, кто наблюдал за этим 16 лет, безусловно, закончится целая эпоха, уверен Фомин. У аудитории сформировалась определенная привычка, люди даже выстраивают свой день в соответствии с ней. Они знают, что вечером будет сериал, ждут его. Каждый раз есть что-то новое, это же живой формат.

Люди, которые выросли с этой привычкой, с этой передачей, для них будет фрустрация, разочарование Евгений Фомин.

Одурачивание публики и пережиток прошлого

«Раз посмотрев эту программу, начинается такая параллельная жизнь, ты привыкаешь к героям, понимаешь, у кого какой образ. Кто-то себя находит в каком-то образе. Эти жизненные перипетии — это модель жизни обычного человека, обычной семьи, поэтому каждый находит здесь что-то свое: у кого-то, например, несчастная любовь», — рассказал светский журналист Евгений Бабичев.

Эти истории хочется посмотреть, узнать, потом обсудить.

Люди всегда почему-то любят подсматривать в замочную скважину. Все мы понимаем, что у нас дома происходит, но еще надо подглядывать за жизнью других Евгений Бабичев.

Раньше из участников делали медийных персон — из самых известных это Май Абрикосов, Алена Водонаева, Ольга Бузова. Они параллельно участвовали в других проектах, ходили на Comedy. Потом это сошло на нет, а сейчас реалити-шоу и вовсе закрывается.

«Я думаю, что руководство трезво приняло решение, что они не успевают за этими трендами, они немножко уже старомодны», — заявил Бабичев.

Тем более подобные решения не принимаются спонтанно, это все анализируется, эксперты смотрят статистику и рейтинги.

«Тянуть проект, который, возможно, уже не приносит той прибыли, которая была раньше, просто невыгодно», — отметил собеседник «360».

Теперь на месте слота, который занимал «Дом-2», появится стендап. А это уже говорит о том, что сейчас пришли другие веяния. Даже Comedy Club отходит на второй-третий план.

«Сейчас стендап рулит. Это одно из новых веяний. Мне кажется, ТНТ понимает, что на это нужно делать ставку. И так уже много выступлений комиков, появится еще больше, это сейчас в тренде», — пояснил критик.

«Дом-2» уже вошел в историю как самый долгоиграющий проект в реалити.

Это уже имя нарицательное. „Дом-2“. Сколько уже шуток, мемов с этим проектом за всю историю было. Давайте просто помнить его как веху на отечественном телевидении Евгений Бабичев.

Бабичев считает закрытие реалити-шоу хорошей новостью. Телевидение тоже должно идти в ногу со временем, нести слегка образовательную и познавательную функцию.

«Но заниматься, мягко говоря, одурачиванием публики на протяжении 16 лет… Первые годы существования еще была какая-то концепция, когда строили дом, таскали цемент. Но дальше…» — поделился мыслями светский журналист.

Сейчас мало кто следит за этим проектом. А найти людей, которые смотрят его с начала, вообще трудно.