«Дом-2» не закрывается полностью, а лишь прекращает выходить на ТНТ. Последние серии выйдут на этом канале в декабре 2020 года. Где будут показывать шоу после — пока не известно.

Об этом рассказал «360» генеральный директор «Дом-2» Александр Расторгуев. Он подчеркнул, что проект прекращается на ТНТ, но не закрывается.

«Он не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда. 31 числа. Ничего комментировать не буду — все увидите в эфире», — отметил он.

О том, что шоу точно не закрывается, рассказала «360» и Виктория Боня. Она подчеркнула, что будет участвовать в «Дом-2» в феврале 2021 года.

«У меня состоялся разговор буквально вчера — о том, что я приеду на проект в феврале. Не могу сказать, в качестве кого, но до февраля точно ничего не закрывается. Это, скорее всего, просто слухи, я так думаю. Я так понимаю, что там построили какую-то новую площадку. Может быть, с этим связано. Но он не закрывается, я вам точно говорю», — отметила Боня.

При этом бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно рассказала «360», что ей вчера звонила визажист, которая работа с ней на проекте. Она плакала и жаловалась, что потеряла работу. Она отметила, что шоу потеряло свои рейтинги после того, как оттуда ушли старые участники. Однако сейчас идет работа над созданием «Тик-Ток-дома» — Кохно рассказала, что ее звали участвовать в съемках.

«Это все равно будет не тот формат, чисто для молодежи 12-17 лет. Я знаю эту аудиторию, это просто смех. Это никому не нужно. „Дом-2“ держался на том, что его смотрели все — от 15 и до 90 лет. Tik-Tok — это только для молодежи», — отметила она.