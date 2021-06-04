Собачьи бои обошли закон. Жестокая индустрия скрывается под маской «тестирований»

Несмотря на статью о жестоком отношении к животным и недавний закон об ответственном обращении с ними, в России все еще существуют собачьи бои. Всерьез ими правоохранители не занимаются, но зоозащитники постоянно встречаются с жертвами таких жестоких забав.

Время от времени в России до сих пор продолжают находить подпольные собачьи бои. Еще не так давно часть подобных забав была легальной, но в 2018 году с принятием закона об ответственном обращении с животными подавляющая часть любителей жестоких развлечений ушла в тень. И все же они продолжают попадать в сводки новостей.

В марте 2021 года воронежские зоозащитники начали бить тревогу из-за появившегося в Сети видео. На нем, как писал РИА «Воронеж», толпа людей наблюдает за дракой двух среднеазиатских овчарок, шкуры животных и снег вокруг уже запятнаны кровью. Полиция тоже заинтересовалась записью и начала проверку, но состава преступления не нашла. То есть не смогла доказать, что целью боев было причинение вреда животным.

Предполагаемый организатор воронежских собачьих боев Владимир Русаков заявил как журналистам, так и полиции, что боев не было, были лишь «зоотехнические мероприятия», тестирование. По его словам, организатор действа — межрегиональная общественная организация собаководов «Волкодав». Полиции этого хватило, чтобы проверку закончить.

В Краснодарском крае и вовсе нашли рекламу собачьих боев в интернете, сообщал сайт «Живая Кубань». На владельца ресурса с запрещенной рекламой завели дело о пропаганде жестокого обращения с животными.

Кровавый спорт

В апреле о подпольных собачьих боях заговорили в тюменском Ишиме — в городской группе во «ВКонтакте» даже опубликовали фотографии с этой встречи.

Местный зооволонтер Ксения Брик рассказала «360», что написала заявление в прокуратуру, но там ей помогать не торопятся. Ксения уверена, что причина на этих самых фотографиях — якобы там есть бывшие и действующие полицейские.

«Два месяца уже не дают ответа на мое заявление, хотя срок рассмотрения — 30 дней. То им заявление не поступило, то программа не работает. Они тысячи отмазок находят, потому что там на фотографиях люди, которые раньше в полиции работали либо еще работают», — уверена она.

(Не)известная проблема

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев отметил в разговоре с «360», что даже приблизительной статистики о численности таких собачьих боев в России никто не знает, а все данные, которые есть, ощутимо меньше реальных

«На территории каждого субъекта федерации есть где-то четыре-пять таких вертепа. Это не только собачьи бои, есть бои и между людьми и собаками, просто гладиаторские бои. Это все незаконно и происходит из одного источника», — уверен Горячев.

Президент фонда зоозащиты «Спаси меня», депутат Калининского района Челябинска Карен Даллакян добавил, что собачьи бои — очень закрытая индустрия, в которой вращаются большие деньги.

Есть инсайдеры, которые сообщают, что все равно это все проводится — в клубах, в частном порядке, ставки большие, особенно если это всероссийского или международного масштаба [мероприятие]. <…> Они называют это соревнованиями, но это закрытые встречи. Там очень строгий контроль посетителей Карен Даллакян президент фонда зоозащиты «Спаси меня».

В России собачьи бои были запрещены в 2018 году. Даллакян считает, что очагами такой деятельность остались кавказские республики. Он добавил, что раньше много таких «мероприятий» проводилось и в Челябинской области из-за близости к границе с Казахстаном, но коронавирус приостановил это.

Преступники, которых никто не ищет

Кирилл Горячев сказал «360», что всерьез индустрией собачьих боев отдельно никто из правоохранителей не занимается. Специально эти мероприятия не ищут, в отличие, например, от подпольных казино, которые тоже находятся вне закона. И это одна из главных проблем.

«То есть соответствующих специальных подразделений в полиции нет, поэтому все попадает в поле зрение правоохранительных органов только в случае каких-то эксцессов, когда кто-то где-то случайно на это наткнулся. Какой-то планомерной работы по выявлению и пресечению, насколько мне известно, не ведется», — отметил он.

Причем с законодательной точки зрения, уверены специалисты, сделать больше уже нельзя — по закону все точно, собачьи бои запрещены, за них есть наказание.

С точки зрения закона, все точки над i уже поставлены. Речь идет только об исполнении закона, в том числе и о контроле за его исполнением со стороны правоохранительных органов Кирилл Горячев вице-президент Московского общества защиты животных.

«Есть закон об ответственном обращении с животными, принятый два года назад, запрещено натравливание одного животного на другого. То есть законодатель все, что мог, сделал. Вопрос в том, что, как мы знаем, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнению. Но это вопрос не к законодателям, а к исполнительной власти», — заключил он.