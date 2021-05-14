Жестокое обращение с животными аукнется россиянам высокими штрафами

За жестокое обращение с животными в России предложили серьезно штрафовать. Наказание может настигнуть не только цирки, дельфинарии и приюты, но и выбросившего питомца на улицу человека.

Законопроект, который вносит поправки в Кодекс административных правонарушений, подготовили депутаты Госдумы. Авторами документа выступили глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, уточнила газета «Известия».

Требования в области защиты животных установили в РФ в 2018 году без административной ответственности за их нарушение. Теперь депутаты хотят исправить это упущение.

За выброшенных животных они предложили штрафовать юридические лица на сумму до 30 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить до 15 тысяч, а простым россиянам — до трех тысяч.

Жестокое обращение с братьями меньшими предусматривает взыскание для граждан в размере до 15 тысяч рублей, если нет признаков уголовно наказуемого деяния. А юридическим лицам светят штрафы до 100 тысяч.

Поправки в КоАП РФ также установят ответственность за нарушения при содержании животных в цирках, зоопарках и дельфинариях. Штрафы будут достигать 200 тысяч рублей. При несоблюдении правил содержания животных в приютах оштрафуют на сумму до 50 тысяч.

За исполнением норм будут следить региональные органы ветеринарного контроля, Росприроднадзор и Россельхознадзор.