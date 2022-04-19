Необычные дети под заботой Подмосковья. «Доброе дело» помогло ребятам из ДНР

Подмосковье продолжает помогать жителям ДНР. Для новорожденных Донбасса доставили специальное питание, которого не хватало в республике. С его помощью можно справиться с наследственной патологией. Гуманитарную помощь также доставили в Институт неотложной восстановительной хирургии, где лечат как бойцов, так и обычных жителей республики. Пациенты не отчаиваются и готовы вернуться в строй.

Жители Подмосковья продолжают собирать гуманитарную помощь для ДНР в рамках акции «Доброе дело». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире «России 24», что в первые недели жителям Донбасса поставляли продукты питания, медикаменты, средства гигиены и детское питание.

«Буквально вчера прозвучал новый запрос — стройматериалы, потому что здания пострадали, нужны и окна, стекла, двери. Это следующая задача, сейчас думаем, как подступиться и как решать», — рассказал Воробьев.

Еще за два месяца до начала специальной военной операции на Украине в Подмосковье собирали гуманитарную помощь. Всего в регионе развернули 130 пунктов приема, но позже появился запрос на дополнительную помощь. Воробьев признался, что сам сначала приносил детское питание. Когда людям Донбасса потребовались медикаменты, губернатор распорядился собрать лекарства для жителей ДНР.

«Спасибо нашим компаниям — фарме на территории Подмосковья, — они тоже приняли участие. Я лично принимал участие, и компании разные, которые себя не афишируют, сделали вклад, это приятно и важно», — добавил губернатор Воробьев.

Для работы арендовали несколько фур, 1800 волонтеров помогают в 130 пунктах сбора. В школах ученики сами принимают участие в сборе. Грузы с гумпомощью доставили в Донецк, Мариуполь и Волноваху. Всего собрали около 400 тонн гумпомощи, и это только начало.

«Дети — это наше все, это наше будущее»

В рамках акции «Доброе дело» в специализированный Центр медицинской генетики и пренатальной диагностики Минздрава республики передали детское питание. Среди коробок с едой было специализированное питание для новорожденных детей с увеличенным количеством белка. По словам члена Общественной палаты Московской области Рушана Махмутова, оно предназначено для детей, которые рождаются с определенными патологиями. Сейчас такого специализированного питания не хватает в республике.

«Я сам являюсь многодетным отцом и из многодетной семьи, для меня это важно. Дети — это наше все, это наше будущее. Поэтому пусть они будут здоровее, сильнее и их будет как можно больше в огромной нашей России», — рассказал Махмутов.

Член Общественной палаты отметил, что дети в зоне боевых действий отличаются от своих сверстников, но пока не понимают это. Так же, как все ребята, они хотят играть, хотят есть сладости, жить и радоваться жизни, но не понимают, в каком опасном месте и в какое время живут.

Источник фото: телеканал «360»

Из Подмосковья в ДНР доставили специализированное питание, которое необходимо для детей, болеющих фенилкетонурией. Это наследственное заболевание, при котором нарушается обмен аминокислот, в частности фенилаланина, в организме. Директор Республиканского специализированного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики Елена Овчинникова объяснила «360», что у детей с таким заболеванием может проявиться умственная отсталость, а также нарушения работы печени.

«Для этих детей нужно специальное питание и специальные продукты. То есть хлеб с определенным содержанием белка и наборов аминокислот», — рассказала Овчинникова.

Как только патология выявляется, с первых же дней назначают лекарство, которое помогает нормально развиваться. Теперь дети ДНР получат белковый гидролизат.

Источник фото: телеканал «360»

Еще до начала военной спецоперации на Украине одна из мам обратилась к федерации родителей таких детей в России. Неравнодушные люди откликнулись со всех регионов страны, в том числе из Московской области.

«Вылечат здесь — и все равно встану в строй»

Волонтеры из Подмосковья доставили в Институт неотложной восстановительной хирургии имени В. К. Гусака медикаменты, инвалидные коляски, костыли и ходунки. Здесь лечат как раненых бойцов Донбасса, так и обычных людей, которых Народная милиция ДНР и военнослужащие РФ эвакуируют из зоны боевых действий.

Источник фото: телеканал «360»

Один из пациентов в больнице потерял ногу из-за противопехотной мины в районе Александровки. Но он не отчаивается и уверен, что поправится и будет дальше служить.

Источник фото: телеканал «360»

«Вылечат здесь — и все равно встану в строй. С 2014 года я служил сапером в танковом подразделении „Дизель“ в Донецке. Сын был танкистом, а я сапером. Потом участвовал в штурме Марьевки. После 2015 года я перешел сапером в Народную милицию ДНР», — рассказал боец.

Один из жителей Мариуполя Илья Викторович рассказал о зверствах ВСУ. Его дом сожгли, и несколько дней он сидел на лавке у разрушенного дома, пока его не эвакуировали военные медики ДНР. Пойти было некуда.

«Украинские военные как варвары. Самые настоящие гестапо. Уничтожали жилье, все выносили. Грабили, а дома людей поджигали», — рассказал житель Мариуполя.