От людей к людям. Губернатор Воробьев рассказал, как в Подмосковье семьями собирают гумпомощь в Донбасс

Акция по помощи людям в Донбассе успешно проходит в Московской области. В ней участвуют жители региона, в том числе дети. Также к ней лично присоединился и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 24».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на сборе гумпомощи в школе. Источник фото: телеканал «360»

Это помощь от людей к людям: жители Подмосковья целыми семьями собирают коробки, чтобы отправить их тем, кто действительно нуждается в помощи. Дети вкладывают рисунки с добрыми пожеланиями, взрослые — продукты и вещи, кто-то передает одежду, сделанную своими руками. Коробки с гуманитарной помощью собирают и в школах.

«Два месяца назад почти мы собирали гумпомощь: и до событий, и после. 130 пунктов в разных городах Подмосковья развернули и, посещая, увидели большой запрос на дополнительную помощь. С детьми, учениками, взрослыми разговаривали. В одной школе сказали, что удобнее всего им принести то, что они хотят, в школу. Акцию мы поддержали, она идет успешно. Каждый ребенок, который изъявил готовность помочь, получал поддержку родителей. Кто на что был готов, кто что мог себе позволить, принес это в школу. Наша задача вместе с волонтерами доставить это в Донбасс», — заявил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья признался, что сам сначала приносил детское питание. Элеонора Федоренко сказала, что Донбассу нужны медикаменты, тогда Андрей Воробьев распорядился собрать лекарства для донбассовцев.

«Спасибо нашим компаниям — фарме на территории Подмосковья, — они тоже приняли участие. Я лично принимал участие, и компании разные, которые себя не афишируют, сделали вклад, это приятно и важно. Мы собрали под 400 тонн, но, думаю, это только начало. Акция работает, учителя активно включились. Мы отвезли в Донецк, Волноваху, Мариуполь. Нам помогают спасатели. Есть нюансы: чтобы груз доставить, важно соблюдать границы. <…> МЧС здорово помогают», — добавил губернатор Воробьев.

В частности, собранную гумпомощь доставили в Республиканский центр медицинской генетики и пренатальной диагностики Минздрава ДНР. Туда передали высокобелковое специальное детское питание.