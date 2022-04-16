Работу Байдена одобрил лишь 21% молодых американцев

К деятельности президента США Джо Байдена одобрительно относятся только 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет. Об этом сообщило издание The Post Millennial со ссылкой на опрос американского университета Quinnipiac.

В общей сложности, как указано в материале, только 33% из респондентов всех возрастов поддерживают Байдена, при этом негативно высказались 54%.

Из результатов опроса следует, что женщин, поддерживающих Байдена, больше, чем мужчин. При этом издание отметило, что есть резкий разрыв в количественном соотношении между теми женщинами, у которых есть диплом, и теми, у кого нет высшего образования.

Только 21% молодых людей из общего количества участников опроса высказались в поддержку политики Байдена. В статье указывается, что в 2020 году «решающую роль» в победе Байдена сыграли именно молодые избиратели.

Байдена уже начали топить и его администрация, и служба протокола, и либеральные СМИ, которые сами же тащили его в 2020 году в Белый дом. Об этом заявил «360» политолог Дмитрий Дробницкий. Такое отношение к политику, по его мнению, стало действительно новым явлением. Оно показывает накал внутренней борьбы в американских элитах.