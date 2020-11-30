«В душу нас**ли». Воспитанники нижегородского детдома пожаловались на травлю из-за Дня матери

Об этом «360» рассказала руководитель нижегородского фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. Она отметила, что 30 ноября в Министерстве образования было совещание по результатам этого мероприятия и ее обращения в СМИ. Сегодня в детском доме началась комплексная проверка.

«Если отбросить эмоциональную составляющую, понятно, что сейчас, когда проходит проверка, дети находятся в зависимых от учреждения и руководства детдома отношениях — они не будут говорить что-то против детдома, что их заставляли участвовать и так далее. Понятно, что учреждение будет защищать свою позицию, Министерство — свою. Но мы, как общественная организация, считаем, что подобные мероприятия должны проводить как минимум с осторожностью, с приглашением психологов», — отметила она.

Ефимова подчеркнула, что воспитанники детдомов находятся в травматической ситуации — одни хотят и могут почтить память своих матерей, а другие реагируют на это очень остро. Сотрудников таких учреждений должны понимать — они работают с детьми, которые имеют травматичный опыт.

В фонде о случившемся узнали от самих воспитанников. «Жизнь без границ» занимается наставничеством в этом детском доме — ребята пожаловались наставникам, что не хотят в этом участвовать, но их заставляют.

«Наставники начали обращаться ко мне с вопросами: „Что же делать?“. Я обратилась в Министерство — там мне сказали, что мероприятие входит в план по формированию семейных ценностей. Его хотели отменить, но провели „в теплой, душевной, семейной атмосфере“, как сказал директор детдома», — рассказала Ефимова.

Мнение детей

Одна из воспитанников детского дома рассказала «360», почему не хотела участвовать в празднике.

«День матери в детском доме — неуместный праздник. Я считаю, что это должно быть в виде каких-то тренингов „Как стать хорошей матерью“, а не праздновать, петь песни, и при этом говорить, что, смотря концерт, мы будем хорошими матерями. Быть на празднике было просто неприятно, я заплакала. Некоторые дети тоже плакали», — отметила девочка.

Руководитель нижегородского фонда подчеркнула, что дети, которые не хотели участвовать в Дне матери и пожаловались наставникам, сейчас находятся в центре «Жизни без границ». Три девочки приехали на консультацию с психологом, еще одну не отпустили из детдома, потому что ей еще нет 14 лет. После консультации дети вернутся в воспитательное учреждение.

«В детском доме им находиться трудно, потому что там началась травля этих детей», — пояснил она.

Одна из девочек, которые сейчас находятся в центре, рассказала «360», что некоторые воспитатели начали их избегать после жалоб на праздник.

«После этого поста на нас наорали. Сказали, что мы плохие, на**ли им в душу, нажаловались наставникам. И что нашим наставникам за это платят — хотя это неправда, они работают бесплатно, это волонтеры», — отметила воспитанница.

При этом Ефимова отметила, что мальчик, который несколько дней назад попал в больницу, никак не связан с этой ситуацией. Сейчас он уже вернулся в детдом — врачи заявили, что ему не нужно вмешательство психиатров, достаточно консультаций психологов.