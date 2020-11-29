День матери для детей без родителей. Нижегородский детский дом нарвался на проверки за сомнительный праздник

Руководитель благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова рассказала, что в одном из нижегородских детских домов решили устроить сомнительный праздник. Ребят заставили отмечать День матери, из-за чего у одного из них случилось нервное расстройство. Теперь учреждение ждут проверки.

«Скажите мне, коллеги, нормально устраивать в детском доме праздник в честь Дня матери? Заставлять детей петь песни и участвовать в сценках, посвященных матери? Это нормально? Или я чего-то не понимаю? Руководство одного из детских домов Нижнего Новгорода периодически творит треш в своем учреждении», — написала в соцсети Ефимова.

Она добавила, что в детском доме дети могут сходить в душ только в установленное время. Для этого им приходится брать ключ от душевой у заместителя директора. Кроме того, в учреждении есть ремень, который часто идет в ход. По словам главы фонда, один из воспитателей даже обещал разбить голову ребенку.

«Сегодня ребенка из этого детского дома увезли в психушку. Сегодня дети пели песни про маму на странном празднике День матери. Их никто не спросил, хотят они участвовать в этом мероприятии или нет», — заявила Ефимова.

Она пояснила, что является членом попечительского совета в социальной сфере при правительстве Нижегородской области. Несмотря на это, ей отказали в общении с директором учреждения и посещении детского дома.

«На запрос Министерства образования о цели проведения этого концерта руководство ответило, что праздник матери входит в план воспитательной работы в учреждении для формирования семейных ценностей», — написала Ефимова.

Источник фото: РИА «Новости»

«Словам детей не всегда можно верить»

В комментарии к посту Ефимовой написала ответ одна из сотрудниц детского дома. Она сказала, что работает в учреждении уже восемь лет и не согласна с тем, о чем написала руководитель благотворительного фонда.

«Как может знать человек, что происходит в детском доме, если бывает там два-три раза за год, а словам детей не всегда можно верить. <…> Душ в детском доме никогда не закрыт на ключ, просто выделено определенное время для водных процедур. <…> Сегодня действительно ребенка увезли на скорой помощи в больницу, и вовсе не потому, что в детском доме так плохо, врачи дадут заключение о его состоянии», — заявила женщина.

Она добавила, что у каждого человека были матери. В детском доме ребятам не говорят, что их матери плохие, а пытаются убедить, что те одумаются.

«Наши дети выйдут из детского дома, станут сами родителями, и разве плохо, что мы учим их почитать мам, бабушек, чтить традиции, знать и отмечать праздники, порой даже со слезами на глазах», — написала сотрудница учреждения.

Теперь в ситуации с праздником будет разбираться Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

«По фактам, изложенным в открытом обращении в соцсетях президента фонда „Жизнь без границ“ Марины Ефимовой, будет проведена внутренняя проверка. Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома», — привело сообщение министерства NewsNN.

Комиссия будет включать в себя представителей прокуратуры и регионального аппарата уполномоченного по правам ребенка.