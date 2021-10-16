Современные условия требуют от директоров образовательных организаций многозадачности. Руководитель школы прежде всего должен быть лидером, ведущим за собой большой коллектив. Как совместить в себе все качества и строить работу, рассказала в интервью «360» руководитель гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе.

Майсурадзе победила в конкурсе «Директор года России — 2021», который состоялся в Подмосковье. Его учредителем стало Министерство просвещения РФ, а оператором — Фонд новых форм развития образования. В таком формате конкурс проходил впервые.

«Очень приятно, что награды остались в Московской области. Мы могли на это только надеяться и мечтать, но это случилось. Это значит, что в следующем году конкурс „Директор года России“ снова пройдет в Подмосковье. Будем надеяться, что станем для этого в том числе использовать базу гимназии Примакова», — сказала директор образовательного учреждения.

Победа над собой

Победу в конкурсе Майя Майсурадзе назвала признанием тех успехов, которых достигли гимназия и все ее сообщество — каждый учитель, ученик, администратор и родитель.

«Это победа всего сообщества. Для меня это очень ценно и важно, это победа над самой собой. Участие в этом конкурсе для меня было определенным вызовом. Я пошла на это и нисколько не жалею», — подчеркнула она.

Статуэтки, которые мне вручили как победителю, — кристаллы, которые символизируют, наверное, в первую очередь многогранность работы современного руководителя образовательной организации. Сегодня директор не только прекрасный учитель, но и менеджер, хозяйственник, медик и многое другое Майя Майсурадзе директор гимназии имени Примакова.

По мнению Майсурадзе, современный директор прежде всего должен обладать качествами лидера — педагогического и общественного, поскольку ведет за собой большую организацию. В случае с гимназией имени Примакова это свыше тысячи учащихся и две тысячи родителей.

«Это должен быть человек, который готов к новым вызовам, принятию сложных, иногда быстрых решений, за которые он должен отвечать. <…> Человек, готовый собрать очень профессиональную команду педагогов. Не просто собрать, чтобы они работали в одном здании, — сплотить, объединить, создать из них команду», — подчеркнула руководитель гимназии.

Внимание к любым деталям

Директору необходимо уделять внимание каждой детали, работать над многими вещами. Для этого необходимо стратегическое мышление и очень четкое понимание целей, к которым идет и организация, и сам руководитель.

Современная жизнь учит нас работать в формате многозадачности. <…> У директора почти нет времени на обдумывание тех или иных ситуаций, очень много оперативной информации идет. Когда дверь кабинета открывается, ты не знаешь, какой вопрос тебе зададут Майя Майсурадзе.

«Человек, который находится все время в тонусе и готов очень быстро принимать решения. С директора большой спрос — наверное, ровно так же, как и с ученика. И он должен комфортно себя чувствовать в этой ситуации», — пояснила Майя Майсурадзе, говоря о необходимых руководителю качествах.

Свой рабочий кабинет она назвала не тем местом, куда вызывают для проведения какой-либо дисциплинарной беседы. Подобные ситуации крайне редки.

«Я встречаюсь с детьми по разным поводам: проходит совет самоуправления, собираем старост, лидеров домов, обсуждаем что-то с детьми. Иногда приходят ребята, которых я награждаю, если действительно есть серьезные заслуги», — рассказала Майсурадзе.

Подмосковный Хогвартс

Гимназия имени Примакова по индексу Spear’S в 2021 году впервые вошла в топ-100 лучших школ мира. Ее директор заметила, что подобное достижение — тоже признание всего сообщества образовательной организации.

В составлении индекса, пояснила она, свою роль в том числе играют результаты учащихся на ЕГЭ, вузы, в которые они поступают, атмосфера учебного заведения и прочее. Оценку эксперты дают всестороннюю.

Когда ты добиваешься определенных высот, это очень важно, но очень трудно. Потому что планку нужно держать дальше Майя Майсурадзе.

Поступить в гимназию имени Примакова непросто, признала директор. Детей ждут конкурсные испытания. Завышенных требований к ребенку не предъявляют, но при встрече смотрят, насколько он сможет влиться в процесс и заинтересован ли в учебе именно в этом месте сам.

Возглавляемую Майсурадзе образовательную организацию иногда сравнивают с Хогвартсом — школой волшебников из вселенной «Гарри Поттера». Директор пояснила, что связано это с организацией второй половины дня учащихся 5-11-х классов. В ее основу легла британская модель: детей делят на четыре Дома по сторонам света — West, North, South и East.

«Каждому присылают конверт. <…> Волнительный момент. <…> А потом ребята решают очень серьезные задачи: как сделать школу лучше, какие ввести правила, занимаются волонтерством, помогают организовывать мероприятия. Это такое самоуправление в хорошем смысле, которое организовано в формате системы Домов», — пояснила директор гимназии.

В учебном учреждении есть и еще один приятный бонус и новый формат для детей — обучение на свежем воздухе. Проводить занятия на улице педагоги стараются при хорошей погоде. Особенно это актуально летом: в июне уроки в гимназии не заканчиваются.

Работают в ней не просто педагоги — профессионалы своего дела. Майсурадзе подчеркнула, что учитель гимназии имен должен прекрасно владеть тем предметом, который преподает. В учет идут его внутренние нравственные качества, культура, умение работать в команде.

«Гимназия имени Примакова — это то место, где невозможно просто работать в своем кабинете», — заключила директор.